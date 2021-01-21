Sport24: экс-футболист сборной России Иванов подпишет контракт с «Уфой» до конца сезона

Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов подпишет контракт с футбольным клубом «Уфа» до конца сезона-2020/21.

Об этом сообщает Sport24. 34-летний игрок пополнит состав коллектива из Башкортостана на правах свободного агента.

10 января Иванов покинул «Ахмат», за который выступал с 2012 года. За это время он провёл 243 матча за чеченскую команду, забил 17 мячей и отдал 30 результативных передач.

На счету Иванова пять матчей в составе сборной России. Он является бронзовым призёром Евро-2008 в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» подписал словацкого футболиста Алмаси.