Игра ва-банк: как обмен Хардена сделал «Бруклин» одним из главных претендентов на чемпионство в НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялся обмен, который может кардинальным образом сказаться на борьбе за чемпионство. «Бруклин Нетс» в результате сделки с участием ещё трёх команд подписали суперзвезду Джеймса Хардена. Теперь за счёт связки ключевых игроков сборной США бывший клуб российского бизнесмена Михаила Прохорова стал одним из главных претендентов на победу в турнире. О деталях громкой сделки — в материале RT.

Чем известен «Бруклин» в России?

Осенью 2009 года бизнесмен Михаил Прохоров приобрёл 80% акций баскетбольного клуба «Нью-Джерси Нетс». Таким образом, россиянин стал вторым иностранным владельцем какой-либо команды в истории профессионального американского спорта. Стоимость сделки оценивалась в $200 млн, однако это не смутило на тот момент богатейшего предпринимателя России по версии Forbes.

Прохоров заявлял об амбициозных планах: в первый же год вывести команду в плей-офф, а через пять лет сделать её чемпионом. Заодно рассматривался вариант с перевозом клуба из Нью-Джерси в Бруклин, поскольку там достраивалась «Барклайс Арена» — менеджер выкупил 45% прав и на неё.

Поначалу всё действительно развивалось по оптимистичному сценарию. В 2012-м «Нетс» получили новый дом, а заодно сменили название, лого и клубные цвета, что дало невероятный экономический рост. Например, в первые два дня торговли новой атрибутикой объём продукции, разобранной болельщиками, превысил стандартные для команды нормы в десять раз. А на начало сезона-2012/13 «Бруклин» возглавил рейтинги НБА по продажам клубной одежды.

Ещё спустя три года Прохоров полностью выкупил организацию у Брюса Ратнера, став частым гостем на матчах команды. Доходило до того, что бизнесмен даже посещал тренировки и выступал на них с мастер-классами, попутно удивляя баскетболистов.

В 2017-м «Нетс» впервые за долгое время показали операционную прибыль. А в 2019-м увеличили капитализацию до $2,4 млрд, хотя при Прохорове начинали с $269 млн. Тем не менее, несмотря на экономический прогресс, спортивных успехов добиться не удалось. С момента переезда в Бруклин и в последующие семь сезонов команда не добиралась даже до финала конференции. Наивысшим достижением по итогам всего лишь четырёх участий в сериях плей-офф стало попадание во второй раунд игр на выбывание — в сезоне-2013/14 «Нетс» уступили «Майами Хит» (1:4).

Кроме Прохорова, россиянам «Бруклин» был интересен и потому, что в составе команды завершал заокеанскую карьеру Андрей Кириленко. Нынешний президент РФБ выступал в топовом составе вместе с Кевином Гарнеттом, Полом Пирсом и Дероном Уильямсом, которых называли большим трио Бруклина. Но находившиеся в почтенном по баскетбольным меркам возрасте звёзды не смогли достойно отвечать на современные вызовы изменившейся НБА.

Почему «Бруклин» интересен сегодня?

В 2019-м Прохоров, так и не выполнивший обещаний по спортивной линии, продал клуб соучредителю китайской интернет-компании Alibaba Group Джозефу Цаю. Сделку, которую оценили в рекордные для мира спорта $2,35 млрд, сам бизнесмен назвал уникальной.

«Не знаю ни одной другой инвестиции, которая показала бы аналогичную отдачу за такой короткий период, — отметил Прохоров в интервью ТАСС. — Продавая клуб, я согласился на предложение, отказаться от которого было бы просто глупо».

Новый владелец, в отличие от предшественника, куда агрессивнее подошёл к ведению трансферной политики, задавшись целью побеждать здесь и сейчас. Летом 2019-го «Нетс» взорвали рынок, подписав в статусе свободных агентов сразу пару суперзвёзд: Кевина Дюранта из «Голден Стэйт» и Кайри Ирвинга из «Бостона». В отличие от сделок 2013 года, клуб забирал исполнителей на пике формы.

И потому их «чемпионское окно» виделось довольно большим: даже травма Дюранта, выбившая его из строя аж на 552 дня, и пандемия, испортившая минувший розыгрыш, не отразились на статусе клуба. Перед началом кампании-2020/21 выздоровевший и впечатлявший по комплектации «Бруклин» считался одним из самых реальных претендентов на чемпионство.

Почему «Бруклин» заинтересовался Харденом?

В новейшей истории НБА титулы чаще всего — и с наименьшим сопротивлением — брали команды с тремя суперзвёздами в составе. «Лейкерс» в начале столетия побеждали с Коби Брайантом, Шакилом О'Нилом и Дереком Фишером. «Сан-Антонио» вели к успеху Тим Данкан, Тони Паркер и Ману Джинобили. «Бостону» приносили перстни Кевин Гарнетт, Рэй Аллен и Пол Пирс. В «Кливленде» праздновали успех Леброн Джеймс, Кевин Лав и Кайри Ирвинг. Взлёт «Майами» был связан с тем же Леброном, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем...

Однако сегодня из-за хитроумных финансовых ограничений коллективного договора очень сложно в отдельно взятой команде лиги собрать сразу трёх топ-исполнителей. Даже действующие чемпионы, «Лос-Анджелес Лейкерс», полагаются только на Леброна и Энтони Дэвиса. При этом группа резерва из-за высоких зарплат звёзд весьма скромна.

«Бруклин» же придумал схему, по которой в компанию к Ирвингу и Дюранту можно завлечь ещё и Хардена. Для этого, правда, команда отдала сразу 11 активов: четырёх игроков, три незащищённых драфт-пика и четыре права обменяться пиками на драфте в 2022, 2024 и 2026 годах. Тем не менее менеджеров «Нетс» это не смутило: если побеждать здесь и сейчас, то нужно рисковать.

Почему Хардена отпустили в «Бруклин»?

Самый ценный игрок сезона-2017/18, восьмикратный участник «Матча всех звёзд», трижды лучший снайпер НБА, обладатель золотой медали Кубка мира, олимпийский чемпион... Такими исполнителями не разбрасываются. Если, конечно, они не имеют проблем с дисциплиной. А у Хардена их было предостаточно.

Защитник то и дело возвращался из межсезонного отпуска с лишним весом. Постоянно попадал в хроники из-за загулов, в том числе с резонансными светскими львицами калибра Хлои Кардашьян. Нарушал пандемийные правила ради посещения стрип-клубов, завсегдатаем которых он был. В общем, при всей гениальности на площадке требовал от руководства терпения в обращении с собой.

Владелец «Хьюстона» Тилман Фертитта после приобретения клуба мирился с этим три сезона. Однако после того, как Харден вместе с различными звёздными партнёрами (от Криса Пола до Рассела Уэстбрука) дальше финала конференции не забирался, терпение босса лопнуло.

Летом он отказался от сотрудничества с генеральным менеджером Дэрилом Мори, последние сезоны собиравшим «Рокетс» под чемпионство. Следом расстался с главным тренером Майком Д’Антони. А затем «взорвал» состав, обменяв Рассела Уэстбрука на Джона Уолла и пустившись в кадровую перезагрузку, в том числе в целях экономии.

Харден на это отреагировал очередным пренебрежительным отношением к своей форме в межсезонье (шутки над его лишним весом стали чем-то само собой разумеющимся), столкновениями с партнёрами на тренировках и открытыми заявлениями о желании обмена.

«Хьюстону» не имело смысла платить огромные деньги звезде, которая испортила отношения со всеми вокруг. А потому оставалось лишь найти участников трейда, которым Харден будет интересен.

"[We're] just not good enough ... I love this city. I literally have done everything that I can. I mean, this situation is crazy. It’s something that I don’t think can be fixed."



James Harden on the current Rockets 😳pic.twitter.com/F0yY5EipD6 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 13, 2021

Откуда уверенность, что «Нетс» — главный претендент на чемпионство?

Связей между новыми членами бруклинского трио предостаточно. В составах различных созывов национальной сборной США они регулярно пересекались с 2012 года и демонстрировали неплохое взаимопонимание. Тот самый Майк Д’Антони, который в последние годы управлял «Хьюстоном», также входил в штабы «дрим тим». Более того, сегодня он ассистент по постановке нападения «Нетс».

Дюрант и Харден на протяжении трёх лет, с 2009 по 2012 год, вместе играли в «Оклахоме» и превратили команду-аутсайдера в финалиста НБА. Более того, доподлинно известно желание Хардена вновь воссоединиться с бывшим одноклубником, который помог защитнику стать лучшим шестым игроком лиги в сезоне-2011/12.

Brooklyn has granted James Harden's wish to be reunited with Kevin Durant with the Nets. Huge haul for the Rockets, but the Nets were determined to get another All-NBA player in his prime -- and get him with Harden. KD, Harden ... and Kyrie Irving. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021

Кроме того, остановить нападение, состоящее из трёх таких высококлассных исполнителей, невероятно сложно. Харден даже в неоптимальном физическом состоянии при партнёрах куда более низкого качества, чем в «Бруклине», умудрялся набирать 44 очка при 17 передачах за вечер. Тогда как Дюрант с Ирвингом в среднем за игру суммарно зарабатывают под полсотни баллов, не сильно напрягаясь.

Даже несколько хороших баскетболистов ротации, отпущенных из команды по условиям трейда (Карис Леверт и Джаррет Аллен), не влияют на общие качество и глубину «скамейки» бруклинцев. В плей-офф команды играют ограниченным составом в восемь-девять человек. И сегодня у «Нетс» они есть, причём трое входят в десятку лучших исполнителей НБА здесь и сейчас. Вдобавок, и Харден, и Дюрант, и Ирвинг обладают достаточной универсальностью, чтобы закрывать несколько позиций. И потому облегчат выбор тренеру при определении тактики на важные игры.

Не стоит забывать и о личной мотивации звёзд. Харден до сих пор не выигрывал звание чемпиона НБА. Ирвинг всё ещё стремится доказать Леброну, что и без него способен решать глобальные задачи. Дюрант же ищет команду, где стал бы и безусловным лидером, и обладателем перстня одновременно. Совместная работа в «Нетс» — последний реальный шанс для каждого из них добиться цели и окончательно утвердиться в истории НБА.