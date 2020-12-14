Дюрант признался, что долго представлял момент возвращения на площадку

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал своё возвращение на баскетбольную площадку спустя 552 дня.

«Я был взволнован, нервничал. Очень долго представлял себе этот момент. В течение девяти или десяти месяцев размышлял о том, как это будет. Не мог дождаться, когда выйду на площадку. Особенно было сложно, когда ударил COVID-19, потому что не знал, когда начнётся сезон», — цитирует Дюранта ESPN.

Дюрант в 2019 году перешёл в «Бруклин Нетс» из «Голден Стэйт Уорриорз», но не мог долгое время дебютировать за новую команду из-за разрыва ахиллова сухожилия, в связи с которым он полностью пропустил прошлый сезон.

Ранее сообщалось, что Дюрант провёл матч впервые за 552 дня.