Дюрант признался, что долго представлял момент возвращения на площадку

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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал своё возвращение на баскетбольную площадку спустя 552 дня.
Дюрант признался, что долго представлял момент возвращения на площадку
  • Reuters
  • © Wendell Cruz-USA TODAY Sports

«Я был взволнован, нервничал. Очень долго представлял себе этот момент. В течение девяти или десяти месяцев размышлял о том, как это будет. Не мог дождаться, когда выйду на площадку. Особенно было сложно, когда ударил COVID-19, потому что не знал, когда начнётся сезон», — цитирует Дюранта ESPN.

Дюрант в 2019 году перешёл в «Бруклин Нетс» из «Голден Стэйт Уорриорз», но не мог долгое время дебютировать за новую команду из-за разрыва ахиллова сухожилия, в связи с которым он полностью пропустил прошлый сезон. 

Ранее сообщалось, что Дюрант провёл матч впервые за 552 дня.

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