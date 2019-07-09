Прохоров считает, что теперь у «Бруклина» есть потенциал выйти на новый уровень

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Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров прокомментировал приобретения команды в летнее окно переходов.
Прохоров считает, что теперь у «Бруклина» есть потенциал выйти на новый уровень
  • Reuters

«Последние три сезона мы прилагаем максимальные усилия, чтобы шаг за шагом создать команду с особенной культурой, неотъемлемая часть которой — крепкая совместная игра, поддержка друг друга. Как говорят, один в поле не воин», — приводит слова Прохорова ТАСС.

Он отметил, что приход новых игроков означает, что команда готова выйти на новый уровень.

«Уверен, что фанатов в Нью-Йорке и по всему миру ждёт незабываемое время», — добавил владелец клуба.

По итогам прошлого сезона «Бруклин» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА и пробился в плей-офф, где проиграл «Филадельфии Сиксерс» в серии первого раунда.

Летом 2019 года команда совершила две крупные сделки, подписав звёздных свободных агентов — форварда Кевина Дюранта и разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Ранее агент Мозгова рассказал о перспективах игрока остаться в НБА.

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