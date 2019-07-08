Агент Мозгова рассказал о перспективах игрока остаться в НБА

Станислав Рыжов, агент российского центрового Тимофея Мозгова, оценил перспективы своего клиента продолжить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Сначала надо восстановиться. Понятно, что не будет идти речь о той зарплате, которую он сейчас получает, но его личные качества и репутация в лиге однозначно идеальные. Конечно, будет интерес команд НБА к Мозгову. Просто вопрос в том, сколько места останется под потолком зарплат», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

Он подчеркнул, что Мозгов не намерен завершать карьеру.

«Сейчас главная задача — восстановиться и набрать форму к Кубку мира», — добавил агент.

В активе 32-летнего форварда выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», в составе которого он стал чемпионом НБА 2016 года, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик».

Ранее стало известно, что «Орландо» отчислил Мозгова.