СМИ: Прохоров продал клуб НБА «Бруклин»

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Российский бизнесмен Михаил Прохоров осуществил продажу клуба национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» китайцу Джозефу Цаю.
СМИ: Прохоров продал клуб НБА «Бруклин»
  • © mihailprohorov.ru/Global Look Press
  • globallookpress.com

Как сообщает Sports Illustrated, Михаил Прохоров завершил сделку по продаже акций «Бруклина» Цаю. 

Отмечается, что сумма сделки составила $2,35 млрд, что является рекордом в истории спортивной индустрии. 

Прохоров приобрёл команду «Нью-Джерси Нетс» в 2009 году, после чего перевёз её в Бруклин. В годы правления российского бизнесмена коллектив четыре раза выходил в плей-офф НБА, но ни разу не смог пройти дальше первого раунда.

В сезоне-2018/19 «Нетс» уступили в первом раунде «Филадельфия Севенти Сиксерс» со счётом 1:4. 

При этом в межсезонье команду пополнили два чемпиона НБА — Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, а также звёздный центровой Деандре Джордан.

Ранее сообщалось, что центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил тяжёлую травму колена.

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