СМИ: Прохоров продал клуб НБА «Бруклин»

Российский бизнесмен Михаил Прохоров осуществил продажу клуба национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» китайцу Джозефу Цаю.

Как сообщает Sports Illustrated, Михаил Прохоров завершил сделку по продаже акций «Бруклина» Цаю.

Отмечается, что сумма сделки составила $2,35 млрд, что является рекордом в истории спортивной индустрии.

Прохоров приобрёл команду «Нью-Джерси Нетс» в 2009 году, после чего перевёз её в Бруклин. В годы правления российского бизнесмена коллектив четыре раза выходил в плей-офф НБА, но ни разу не смог пройти дальше первого раунда.

В сезоне-2018/19 «Нетс» уступили в первом раунде «Филадельфия Севенти Сиксерс» со счётом 1:4.

При этом в межсезонье команду пополнили два чемпиона НБА — Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, а также звёздный центровой Деандре Джордан.

Ранее сообщалось, что центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил тяжёлую травму колена.