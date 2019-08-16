СМИ: Прохоров продал клуб НБА «Бруклин»
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Как сообщает Sports Illustrated, Михаил Прохоров завершил сделку по продаже акций «Бруклина» Цаю.
Отмечается, что сумма сделки составила $2,35 млрд, что является рекордом в истории спортивной индустрии.
Прохоров приобрёл команду «Нью-Джерси Нетс» в 2009 году, после чего перевёз её в Бруклин. В годы правления российского бизнесмена коллектив четыре раза выходил в плей-офф НБА, но ни разу не смог пройти дальше первого раунда.
В сезоне-2018/19 «Нетс» уступили в первом раунде «Филадельфия Севенти Сиксерс» со счётом 1:4.
При этом в межсезонье команду пополнили два чемпиона НБА — Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, а также звёздный центровой Деандре Джордан.
Ранее сообщалось, что центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил тяжёлую травму колена.