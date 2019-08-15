СМИ: Новичок «Лейкерс» Казинс получил разрыв крестообразной связки колена

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил тяжёлую травму колена.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём Twitter, Казинс травмировался во время тренировки команды в Лас-Вегасе.

29-летний центровой перешёл в «Лейкерс» на правах свободного агента летом 2019 года из «Голден Стэйт Уорриорз», за который в прошлом сезоне провёл 30 матчей регулярного чемпионата, в среднем набирая по 16,3 очка и выполняя 8,2 подбора, 3,6 ассиста, 1,5 перехвата и 1,3 блок-шота, а также восемь игр плей-офф со средними показателями 7,6 очка, 4,9 подбора, 2,4 ассиста, 0,8 блок-шота и 0,6 перехвата.

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