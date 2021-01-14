«Хьюстон» обменял баскетболиста Хардена в «Бруклин»

«Хьюстон Рокетс» обменял атакующего защитника Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. В результате четырёхсторонней сделки «Бруклин» получил 31-летнего Хардена и пик второго раунда драфта от «Кливленд Кавальерс». В свою очередь «Нетс» отправил Кариса Леверта, Родиона Куруца и четыре пика первого раунда (в том числе пик «Кливленда» 2022 года), а также четыре права обменяться пиками с «Нетс» в «Рокетс». «Кливленд» получил от «Бруклина» Джарретта Аллена и Торина Принса, отправив Данте Экзама в «Хьюстон». «Хьюстон», получив Леверта, обменял его и пик второго раунда в «Индиану Пейсерс» на Виктора Оладипо.

Харден — MVP регулярного сезона-2017/18, восьмикратный участник Матча всех звезд НБА.

Ранее НБА перенесла матч «Вашингтона» и «Юты» из-за коронавируса.