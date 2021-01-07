Шутка «Спартака» о Месси, сожжённая скульптура Дзюбы и дебют в кино хоккеиста Бёрнса: околоспортивные события недели

Муж Серены Уильямс ответил на предложение теннисистке закончить карьеру из-за своего возраста и веса. Англоязычный Twitter-аккаунт «Спартака» собрал больше 250 тыс. лайков благодаря шутке о Лионеле Месси. В Подольске сожгли скульптуру Артёма Дзюбы. Владимир Драчёв подарил Дмитрию Губерниеву шоколадный ботинок, чтобы комментатор смог выполнить обещание и съесть его, если безмедальная серия сборной по биатлону достигнет 50 гонок. Хоккеист НХЛ Брент Бёрнс снялся в сериале «Викинги». Околоспортивные события недели — в материале RT.

Эффектный ответ мужа Серены

Бывший румынский теннисист, а ныне владелец турнира в Мадриде Ион Цириак неожиданно спровоцировал громкий скандал. Он резко высказался о форме и возрасте 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Серене Уильямс, у которой также есть два титула турнира, проводимого в столице Испании.

«В таком возрасте и с таким весом, как сейчас, она уже не двигается так же легко, как 15 лет назад. Серена была сенсационным игроком. Если бы она была хоть немного порядочной, то закончила бы карьеру! Со всех точек зрения», — сказал Цириак Network of Idols.

На его слова красиво ответил муж Уильямс Алекс Оганян. В комментарии к посту журналиста Жозе Моргадо, который предположил, что Серена теперь никогда не станет играть в Мадриде, предприниматель напомнил, как спортсменка даже выиграла один мейджор, будучи беременной.

«Можно смело сказать, что всем плевать на мнение Иона Цириака. Мне пришлось погуглить... Оказывается, моя трёхлетняя дочь имеет больше побед на турнирах Большого шлема, чем этот клоун», — сказал Оганян, выложив скриншот с небогатыми спортивными достижениями Цириака.

Had to Google it... turns out my 3 year old has more Grand Slam victories than this 🤡🤡 pic.twitter.com/Q2pgsNWFAj — Alexis Ohanian Sr. 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 4, 2021

Самоирония российских клубов

Российские футбольные клубы тоже могут порадовать пользователей соцсетей остроумием. Так, больше 0,25 млн человек оценили шутку «Спартака» о Лионеле Месси. С 1 января аргентинец может вести переговоры с другими командами о трансфере, и пресс-служба красно-белых якобы попыталась связаться с ним в Instagram. Однако нападающий «Барселоны» сразу же «ответил» отказом.

«Ростов» прокомментировал шутку и выложил свою выдуманную переписку с Радамелем Фалькао, вспомнив известную среди болельщиков реплику Валерия Карпина. В 2011 году нынешний главный тренер ростовчан заявил, что колумбиец не приедет в «Спартак». Судя по опубликованному скриншоту, даже спустя более девяти лет Фалькао «не готов» решиться на такой шаг.

В Подольске сожгли фигуру Дзюбы

Но не всегда околоспортивные события связаны с юмором. Так, в Подольске неизвестный поджёг установленную там фигуру игрока «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

Копия нападающего появилась в подмосковном городе после чемпионата мира 2018 года, но не всем её установка пришлась по вкусу. Незадолго до Нового года один мужчина решил сжечь фигуру, деньги на которую собирали местные жители. Теперь, по данным Mash, вандала разыскивает полиция.

Выстрел брата Обамеянга

Трагедией мог завершиться прямой эфир в Instagram с участием нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Футболист вместе со своим братом Вилли провёл трансляцию для примерно 5 тыс. пользователей в последние минуты 2020 года.

В какой-то момент Вилли Обамеянг достал пистолет и, пританцовывая, зарядил его. Спустя секунду он поднёс оружие к голове и выстрелил рядом с ней, весело отреагировав на свою выходку. Однако его брата произошедшее сильно смутило. Первое время он выглядел ошарашенным из-за того, что случилось. К счастью, никто не пострадал.

Шоколадный ботинок для Губерниева

Комментатор Дмитрий Губерниев однажды пообещал в прямом эфире съесть ботинок, если безмедальная серия сборной России по биатлону достигнет 50 гонок. С учётом текущей серии, которая насчитывает 39 стартов, произойти это может уже совсем скоро — 17 января на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Чтобы Губерниев смог выполнить обещание и при этом не навредить пищеварению, бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подготовил ему подарок. Он заказал для журналиста шоколадный ботинок. Также Драчёв намерен подарить Губерниеву и съедобный микрофон на случай, если безмедальная серия всё-таки прервётся раньше.

«Вот и приехал обещанный шоколадный ботинок. Шоколад высшей пробы! Но, веруя в российский биатлон, золотому голосу — Дмитрию Губерниеву — подготовили золотой шоколадный микрофон. На случай долгожданных побед наших спортсменов! С нетерпением ждём стартов в Оберхофе! Удачи», — написал Драчёв в Instagram под снимками сладких подарков.

Актёрский дебют хоккеиста НХЛ

Хоккеист «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс после окончания спортивной карьеры вполне мог бы связать свою жизнь с телевидением. Два года назад он снялся в канадско-ирландском сериале «Викинги», и теперь болельщики смогут оценить его актёрскую игру. На экраны вышли 13-й и 14-й эпизоды шестого сезона, в которых Бёрнс принял участие в качестве приглашённой звезды.

Благодаря густой бороде хоккеисту не пришлось долго входить в образ. Ради съёмок Бёрнсу съездил в Ирландию, но о потраченном времени он не пожалел. Спортсмен признался, что давно любит этот сериал и был рад познакомиться с актёрами и стать их коллегой.

«Было невероятным увидеть, где снимают сериал и как это происходит. Это крутой опыт. Это было одно из моих любимых шоу, если не самое любимое. Человек, с которым я работаю, помогал околачивать пороги, чтобы меня туда взяли. Увидеть героев в реальной жизни, встретиться с актёрами, которые их играют, и узнать, какие же они потрясающие, было одним из самых крутых событий в жизни. Меня тепло поприветствовали, и их не смущало отсутствие у меня актёрского опыта. Я понятия не имел, что делал. Это просто было классно», — сказал Бёрнс после появления на телеэкранах в роли викинга.