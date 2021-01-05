СМИ: Чемпион ОИ по гимнастике Верняев отстранён от соревнований

Международная федерация гимнастики (FIG) временно отстранила чемпиона Олимпийских игр 2016 год в упражнениях на брусьях Олега Верняева от соревнований.

Об этом сообщает Inside The Games.

Причины отстранения 27-летнего спортсмена не называются, поскольку FIG в настоящее время проводит расследование.

В послужном списке Верняева золото и серебро Игр-2016. Кроме того, он является чемпионом мира и четырёхкратным призёром мировых первенств, а также шестикратным чемпионом Европы и шестикратным призёром континентальных первенств. На счету украинца три золота и три серебра Европейских игр, два золота, серебро и три бронзы Универсиады.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Коновалова дисквалифицирована на четыре года за допинг.