СМИ: Чемпион ОИ по гимнастике Верняев отстранён от соревнований

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Международная федерация гимнастики (FIG) временно отстранила чемпиона Олимпийских игр 2016 год в упражнениях на брусьях Олега Верняева от соревнований.
СМИ: Чемпион ОИ по гимнастике Верняев отстранён от соревнований
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Inside The Games.

Причины отстранения 27-летнего спортсмена не называются, поскольку FIG в настоящее время проводит расследование.

В послужном списке Верняева золото и серебро Игр-2016. Кроме того, он является чемпионом мира и четырёхкратным призёром мировых первенств, а также шестикратным чемпионом Европы и шестикратным призёром континентальных первенств. На счету украинца три золота и три серебра Европейских игр, два золота, серебро и три бронзы Универсиады.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Коновалова дисквалифицирована на четыре года за допинг.

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