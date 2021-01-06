Местные власти могут не отпустить «Ювентус» на матч с «Миланом»

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Руководитель департамента здравоохранения Турина Роберто Тести заявил, что игрокам футбольного клуба «Ювентус» могут запретить покидать город при выявлении в команде новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Местные власти могут не отпустить «Ювентус» на матч с «Миланом»
  • Reuters

«Ювентус» проинформировал нас, что два игрока команды заразились коронавирусом. Пока у нас нет доказательств, чтобы говорить о вспышке коронавируса в команде. Но если выявятся новые случаи заражения, а мы получим свидетельства неконтролируемого распространения инфекции, это будет проблемой. В таком случае нам придётся вмешаться, изолировать всех игроков и запретить «Ювентусу» вылет в Милан», — приводит слова Тести Corriere di Torino.

6 января «Ювентус» на «Сан-Сиро» должен сыграть с «Миланом» в рамках 16-го тура итальянской Серии А.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отложил выезд в Милан из-за возможной вспышки коронавируса.

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