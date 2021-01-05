Football Italia: «Ювентус» отложил выезд в Милан из-за возможной вспышки коронавируса
- Reuters
Как сообщает Football Italia, выезд команды был задержан из-за положительных результатов тестов Хуана Куадрадо и Алекса Сандро. В «Ювентусе» опасаются, что могли заболеть и другие футболисты, потому до перенесённого на утро четверга выезда планируется провести ещё одно тестирование.
Матч «Милан» — «Ювентус» запланирован на 6 января.
Ранее сообщалось, что в Английской премьер-лиге выявлено 40 новых случаев заболевания коронавирусом.