Итальянские спортсмены могут лишиться флага и гимна на Олимпиаде в Токио

Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго сообщил, что итальянские спортсмены могут лишиться флага и гимна страны на предстоящей летней Олимпиаде в Токио.

По словам Малаго, которые передаёт Tuttosport со ссылкой на Radio Rai, это связано с недовольством Международного олимпийского комитета (МОК) созданием в Италии нового государственного органа, который может вмешиваться в дела CONI, что строго запрещено Олимпийской хартией.

«Риск поехать в Токио без гимна и флага очень велик. Никто не хочет санкций, это было бы страшным решением», — добавил Малаго.

Он отметил, что МОК может ввести санкции против CONI уже на ближайшем заседании исполкома, запланированного на 27 января.

Ранее Станислав Поздняков рассказал, когда МОК примет регламент по гимну и флагу России на Олимпиаде.