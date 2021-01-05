Итальянские спортсмены могут лишиться флага и гимна на Олимпиаде в Токио
- Reuters
По словам Малаго, которые передаёт Tuttosport со ссылкой на Radio Rai, это связано с недовольством Международного олимпийского комитета (МОК) созданием в Италии нового государственного органа, который может вмешиваться в дела CONI, что строго запрещено Олимпийской хартией.
«Риск поехать в Токио без гимна и флага очень велик. Никто не хочет санкций, это было бы страшным решением», — добавил Малаго.
Он отметил, что МОК может ввести санкции против CONI уже на ближайшем заседании исполкома, запланированного на 27 января.
Ранее Станислав Поздняков рассказал, когда МОК примет регламент по гимну и флагу России на Олимпиаде.