Поздняков рассказал, когда МОК примет регламент по гимну и флагу России на Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) до конца января должен принять регламент по поводу российского флага и гимна на Олимпиаде в Токио.

«МОК, я думаю, до конца января должен принять решение и регламенты по флагу и гимну, но для нас в настоящий момент приоритетным является тот флаг ОКР, который мы используем на протокольных мероприятиях. Когда мы провожаем команду, мы вручаем флаг ОКР, на котором есть очевидные элементы национального флага», — сказал Поздняков в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что ситуация с гимном обстоят сложнее. По его словам, национальная команда ограничена в использовании нынешнего гимна и гимнов государства прошлых лет.

«Но мы можем использовать мелодию, так или иначе связанную с Россией. Когда рекомендации выйдут, мы сможем создать художественный совет, объявить конкурс на мелодию», — добавил Поздняков.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать МОК.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях под государственным флагом с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Софья Великая назвала несправедливым запрет флага и гимна России на ЧМ и ОИ.