Месси отказался общаться со «Спартаком»

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«Спартак» предпринял шуточную попытку пригласить звезду «Барселоны» Лионеля Месси.
Месси отказался общаться со «Спартаком»
  • Reuters

По условиям своего контракта аргентинский футболист с января 2021 года получил право вести переговоры по дальнейшему трудоустройству.

Одним из первых на эту новость отреагировали красно-белые. В их аккаунте в Twitter появился скрин шуточной переписки в мессенджере с подписью на английском «боль».

Так, представители «Спартака» написали в чат «Привет, Лео!», на что сразу же получили ответ: «Нет».

Ранее сообщалось, что Месси вернулся в общую группу игроков каталонского клуба и отметился голом на первой тренировке в 2021 году.

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