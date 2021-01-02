Месси отказался общаться со «Спартаком»

«Спартак» предпринял шуточную попытку пригласить звезду «Барселоны» Лионеля Месси.

По условиям своего контракта аргентинский футболист с января 2021 года получил право вести переговоры по дальнейшему трудоустройству.

Одним из первых на эту новость отреагировали красно-белые. В их аккаунте в Twitter появился скрин шуточной переписки в мессенджере с подписью на английском «боль».

Так, представители «Спартака» написали в чат «Привет, Лео!», на что сразу же получили ответ: «Нет».

Ранее сообщалось, что Месси вернулся в общую группу игроков каталонского клуба и отметился голом на первой тренировке в 2021 году.