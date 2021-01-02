«Барселона» показала гол Месси на тренировке после возвращения в общую группу
- Reuters
Пресс-служба сине-гранатовых в Twitter опубликовала видео гола аргентинца на первой в 2021 году тренировке.
«Новый год, всё такой же Месси», — написано под постом.
До этого Месси повредил голеностоп, из-за чего пропустил несколько тренировок.
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» обменялись новогодними поздравлениями.
New year, same #Messi. pic.twitter.com/IScfm01bMN— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 2, 2021