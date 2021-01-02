«Барселона» показала гол Месси на тренировке после возвращения в общую группу

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернулся в общую группу игроков каталонского клуба и отметился голом на первой тренировке в 2021 году.
«Барселона» показала гол Месси на тренировке после возвращения в общую группу
  • Reuters

Пресс-служба сине-гранатовых в Twitter опубликовала видео гола аргентинца на первой в 2021 году тренировке.

«Новый год, всё такой же Месси», — написано под постом.

До этого Месси повредил голеностоп, из-за чего пропустил несколько тренировок.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» обменялись новогодними поздравлениями.

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