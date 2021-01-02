«Реал» и «Барселона» обменялись новогодними поздравлениями

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Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» обменялись поздравлениями на Новый год.

«Реал» сначала в своём Twitter-аккаунте опубликовал пост со следующими словами: «Здравствуй, 2021-й, с Новым годом, мадридисты».

На этот твит отреагировала «Барселона»: «Лучшее пожелание на 2021 год, чтобы болельщики наших команд ещё раз прочувствовали футбол. С Новым годом!» 

«Королевский» клуб в свою очередь тоже поздравил каталонцев: «Всех с Новым годом! Класико, больше класико с нашими фанатами на трибунах. Надеемся, скоро это станет возможным».

«Реал» после 16 проведённых матчей занимает второе место в Примере, набрав 33 очка. «Барселона» располагается на шестой позиции с 25 очками.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Филиппе Коутиньо перенесёт операцию на колене.

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