Футболист «Барселоны» Коутиньо перенесёт операцию на колене

Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо 2 января перенесёт операцию на коленном суставе.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. У бразильца было диагностировано повреждение латерального мениска левого колена. «Барселона» обещает сообщить результаты хирургического вмешательства и приблизительные сроки восстановления игрока после завершения процедуры.

В нынешнем сезоне Коутиньо провёл 14 матчей во всех турнирах за клуб, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» Гарсия согласовал контракт с «Барселоной».