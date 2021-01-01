Футболист «Барселоны» Коутиньо перенесёт операцию на колене

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Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо 2 января перенесёт операцию на коленном суставе.
Футболист «Барселоны» Коутиньо перенесёт операцию на колене
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт клуба. У бразильца было диагностировано повреждение латерального мениска левого колена. «Барселона» обещает сообщить результаты хирургического вмешательства и приблизительные сроки восстановления игрока после завершения процедуры.

В нынешнем сезоне Коутиньо провёл 14 матчей во всех турнирах за клуб, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» Гарсия согласовал контракт с «Барселоной».

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