Дацюк дал совет хоккеистам молодёжной сборной России

Форвард екатеринбургского «Автомобилиста», обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Павел Дацюк дал совет игрокам молодёжной сборной России после их разгромного поражения от Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне.

«Парням из молодёжной сборной после поражения со счётом 0:5 я бы посоветовал поменьше читать и обращать внимание на то, что говорят окружающие. Мы все были в таких ситуациях. Надо не опускать руки и больше работать. Без поражений нет побед», — приводит слова Дацюка «Матч ТВ».

Сборная России разгромно проиграла Канаде (0:5) в полуфинале и в матче за третье место встретится с национальной командой Финляндии, уступившей США (3:4).

Ранее Александр Кожевников заявил, что не считает разгромное поражение от Канады поводом для паники.