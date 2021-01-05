Дацюк дал совет хоккеистам молодёжной сборной России
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«Парням из молодёжной сборной после поражения со счётом 0:5 я бы посоветовал поменьше читать и обращать внимание на то, что говорят окружающие. Мы все были в таких ситуациях. Надо не опускать руки и больше работать. Без поражений нет побед», — приводит слова Дацюка «Матч ТВ».
Сборная России разгромно проиграла Канаде (0:5) в полуфинале и в матче за третье место встретится с национальной командой Финляндии, уступившей США (3:4).
Ранее Александр Кожевников заявил, что не считает разгромное поражение от Канады поводом для паники.