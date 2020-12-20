Сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок КМ без медалей
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
После мужской гонки с общим стартом на 12,5 км на этапе в австрийском Хохфильцене серия российских биатлонистов без попадания в призовую тройку составляет 39 гонок.
Следующий этап, на котором россияне могут прервать свою безвыигрышную серию, пройдёт с 4 по 10 января в немецком Оберхофе. В рамках этапа пройдут спринтерские гонки, гонки преследования и смешанные эстафеты.
Ранее сообщалось, что Марте Олсбю-Ройселанн выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене.