Сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок КМ без медалей

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Российские биатлонисты продлили свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира по биатлону.
Сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок КМ без медалей
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

После мужской гонки с общим стартом на 12,5 км на этапе в австрийском Хохфильцене серия российских биатлонистов без попадания в призовую тройку составляет 39 гонок.

Следующий этап, на котором россияне могут прервать свою безвыигрышную серию, пройдёт с 4 по 10 января в немецком Оберхофе. В рамках этапа пройдут спринтерские гонки, гонки преследования и смешанные эстафеты.

Ранее сообщалось, что Марте Олсбю-Ройселанн выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене.

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