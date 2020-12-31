«Лучший подарок стране к Новому году»: что говорили после победы сборной России над Швецией на МЧМ-2021 по хоккею

Тренерский штаб сборной России не имеет претензий к арбитрам по работе на матче с командой Швеции. Об этом заявил главный тренер Игорь Ларионов. Специалист также заявил о необходимости снизить число необоснованных удалений и похвалил нападающих Василия Подколзина и Родиона Амирова, записавших на двоих четыре балла за результативность. При этом глава ФХР Владислав Третьяк высоко оценил выступление коллектива в противостоянии со скандинавами, а депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал данную победу одной из самых красивых в 2020 году.

Для сборной России встреча с национальной командой Швеции стала одной из самых драматичных на молодёжном чемпионате мира 2021 года на данный момент. Пусть подопечные Игоря Ларионова ни разу не уступали в счёте, но по ходу матча были вынуждены преодолеть множество сложностей. Большая часть из них возникла ввиду частых удалений в составе отечественного коллектива, в общей сложности пять раз остававшегося в меньшинстве.

Неудивительно, что после матча наставника спросили о его отношении к поведению своих подопечных и о том, насколько обоснованны были решения канадских арбитров.

«В нашем штабе нет претензий к судейству. Все ошибаются. Игроки, судьи. Вопрос в настрое. Эмоциональная игра, эмоции перехлёстывали. Мы предупреждали, что терпение и дисциплина — главные компоненты успеха. Архисложно играть с сильными командами столько времени в меньшинстве», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Что касается удалений, то речь в основном идёт о втором периоде, в течение которого сборная России четырежды оказывалась в меньшинстве. Сначала два подряд малых штрафа заработал Арсений Князев, а затем на скамейку штрафников поочерёдно отправились Родион Амиров и Михаил Абрамов. Причём последний поддался на провокацию со стороны Арвида Костмара, а наказание было получено за его действия в ходе неигрового эпизода.

«Мы обратили на это внимание в перерыве. Это будет уроком, мы много раз получали в таких матчах необоснованные удаления. У молодых ребят происходят такие вещи. Объясним им, что у нас нет времени для таких моментов, мы не имеем права удаляться — особенно когда вдали от чужих ворот и личные обиды», — отметил специалист.

Говоря о положительных моментах, наставник не мог не отметить выступление первого звена, организовавшего три гола из четырёх. Родион Амиров записал на свой счёт шайбу и две результативные передачи, Марат Хуснутдинов стал автором решающего точного броска в овертайме, а Василий Подколзин отметился пасом.

«Был разговор — и не только с ними. Ребята поняли, насколько важна их роль. Матч с Австрией добавил им уверенности. Это важный элемент для любого форварда. Мы знаем, что у нас все могут повлиять на результат. Рад, что лидеры сыграли ключевую роль сегодня. Вся команда провела мужской матч, требовавший характера, мужества, терпения», — сказал Ларионов.

Все свои результативные действия представители первого звена совершили в большинстве. Амиров и Хуснутдинов сами отличились в неравных составах, а в начале третьего периода Родион ассистировал Кириллу Кирсанову. С учётом того, что за предыдущие три матча россияне лишь раз реализовали численное превосходство, в этом аспекте явно наметился прогресс.

«Приятно, когда ребята забивают в ключевых матчах. В сегодняшнем хоккее необходимо сочетать все элементы, которые могут дать шанс на успех... Конечно, выпускаем более свежих. Мы слегка всё упростили — было важно, чтобы защитник умел доносить шайбу до ворот. Кирсанов — очень интересный парень, он читает игру, спокойно работает с шайбой, у него нет паники... Мы даём шанс всем ребятам, которые свежие, готовы забить и жертвовать собой», — подчеркнул Ларионов.

При этом наставник рассказал о здоровье Егора Чинахова, получившего повреждение в противостоянии с Австрией. По его словам, состояние форварда «Авангарда» оценят после проката в пятницу и по итогам примут решение о его участии в будущем матче. Также Ларионов оценил перспективы сборной в четвертьфинале соревнований, где ей предстоит сразиться с Германией или Словакией. Специалист отметил, что в плей-офф результат во многом непредсказуем и заверил, что коллектив подойдёт к следующей встрече максимально сконцентрированным.

«Ты выходишь на соперника, которому нечего терять. Один матч может решить всё. Ошибка арбитра, вратаря, нападающего. Конечно, мы разберём, с кем мы играем, и будем готовиться во всеоружии», — заключил Ларионов.

Одним из самых обсуждаемых хоккеистов стал швед Александер Хольц. Ещё по ходу встречи он заявил о превосходстве «тре крунур» в мастерстве, а также осудил россиян за «грязную игру». Подобные слова пришлись не по душе его оппонентам, в частности Хуснутдинову.

«Никакой грязи не было. У нас нет никакого фокуса на такой игре. Не знаю, может быть, со стороны шведов всё смотрелось таким образом, но мы не играли грязно», — ответил оппоненту Хуснутдинов.

Автор победного гола также выразил мнение, что судьи могли быть менее строгими к российским спортсменам, отметив, что некоторые вердикты арбитров вызывали сомнения.

«Не могу сказать, что были очевидные удаления. Минус в том, что мы давали минимальный повод. Все понимают, что удаляться нельзя. Мы ещё поговорим об этом», — отметил форвард.

Отличившийся в большинстве Кирсанов не согласился с Хольцем в плане оценки сил оппонентов и рассказал, что позволило ему оформить первый гол на турнире в Эдмонтоне.

«У всех команд на турнире высокое мастерство. Я не могу сказать, что Швеция более мастеровитая команда. У нас тоже мастеровитая команда, не зря же нас выбрали в сборную. По своему голу надо поблагодарить тренеров, что доверили мне большинство, эту роль. И спасибо партнёрам, что на бросок вывели. Я там не глядя дал — она сама и залетела. Физическое состояние у меня более чем в норме, отлично чувствую себя и готов играть по 30 минут постоянно», — приводит слова защитника РИА Новости.

В России с воодушевлением отнеслись к успешному завершению группового этапа в исполнении дружины Ларионова. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что данный матч был достоин решающих стадий соревнований и высоко оценил выступление отечественных спортсменов.

«Валидольная игра, валидольные последние минуты. Хочу сказать, что так играются финальные матчи — это борьба до конца между двумя достойными командами. Жаль, что нам за минуту до конца гол забили, но рикошет такой дурацкий получился. Хорошо, в большинстве сыграли. Сегодня было видно, что у нас играла команда: грамотно, без особых ошибок, на высоких скоростях», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Прямо сейчас турнирная таблица МЧМ выглядит так, окончательное положение команд определится после завершения всех матчей группового этапа 🏒#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/VLh0s3OkRF — Хоккей России (@russiahockey) December 31, 2020

При этом вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что матч с «тре крунур» имел ключевое значение с психологической точки зрения. По его словам, победа над шведами поможет россиянам получить заряд уверенности в преддверии четвертьфинала.

«Сегодня была очень важная игра для того, чтобы укрепить дух, психологию победителя. Очень важно было выиграть в преддверии плей-офф. Сборная проявила русский характер, самоотверженность, командную игру. Очень большой прогресс виден по сравнению с прошлыми матчами в плане работы над ошибками. Мы уже видим тот рисунок игры, который мы хотим видеть в плей-офф, сделан огромный шаг вперёд в плане командных, тактических действий», — сказал Ротенберг РИА Новости.

Известный в прошлом хоккеист Алексей Бадюков признался, что был доволен выступлением россиян в дебюте. Особенно он отметил действия представителей первой тройки, уже на 37-й секунде поразившей ворота Йеспера Вальстедта.

«Пускай там не засчитали шайбу, но он свои движения и стиль использовал по полной. Тяжело кого-то выделить сегодня в команде. Аскаров — ему и штанги помогали. Тот же Абрамов, который очень здорово второй матч сыграл, заработал удаление. Три шайбы в большинстве забросили. Амиров, Хуснутдинов много моментов имели. Шведам по катанию не уступали», — цитирует Бадюкова «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, трёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина жёстко раскритиковал слова Хольца о «грязной игре» в исполнении подопечных Ларионова и посоветовал шведу следить за собой.

«Пускай на себя посмотрит этот Хольц и все остальные. Как они выпрашивают удаления, подставляются. Возникали сегодня к судейству вопросы именно по трактовке того, что шведы пытались как-то провоцировать нас, что их бьют. Хотя это наш стиль игры, настоящий мужской хоккей. Шведы просто хотели в лёгкую зарабатывать большинство для себя. Если они хотят замахиваться на высокие места, надо играть в более взрослый хоккей», — посоветовал Бадюков.

Частично согласился с ним и бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» Леонид Вайсфельд. Он согласился, что в некоторые моменты россияне вели себя несдержанно, но упрекнул шведов в провокациях.

«То, что грязно играли... Там был момент с Абрамовым, когда ему клюшку держали. С одной стороны, мне очень не понравилось, что он не смог стерпеть. С другой стороны, шведы сами провоцировали... И судьи упустили этот момент. Поэтому ещё вопрос, кто тут грязно играл. То, что сказал Хольц, — обычные эмоции, для молодёжного чемпионата мира это не редкость. Я бы не сказал, что наши играли как-то грязно», — заявил Вайсфельд.

Оценили выступление российских хоккеистов и в Государственной думе. Так, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил восхищение выступлением сборной, особо обратив внимание на тот факт, что шведы не уступали на групповой стадии молодёжного первенства планеты с 2006 года.

«Эта победа — лучший подарок стране к Новому году. Я бы даже назвал её одной из самых красивых в уходящем году, который был омрачён пандемией. Особенно ценна она тем, что добыта на родине хоккея — в Канаде. Я напомню, что шведы не проигрывали на групповом этапе молодёжных чемпионатов мира 14 лет подряд, и именно Россия положила этому конец. Причём надо отметить, что это произошло при очень странном судействе, особенно во втором периоде, когда судьи почти не замечали нарушения правил со стороны шведской сборной. А лидеру шведской команды Хольцу, который заявлял в перерыве матча, что шведы более мастеровиты, хочется напомнить русскую поговорку: не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с поля брани. Счёт на табло — Россия сильнее. Устроили шведам вторую Полтаву!» — сказал Свищёв.