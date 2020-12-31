Ларионов заявил об отсутствии претензий к судейству матча со Швецией

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над Швецией (4:3 ОТ) в матче группового этапа на молодёжном чемпионате мира — 2021.

«У нас нет претензий к судейству. Арбитры решают, они тоже могут ошибаться. Вопрос к эмоциональному настрою. Матч был суперважным для нас. В каких-то моментах ребят перехлёстывали эмоции. Хотя мы предупреждали игроков. Очень сложно играть столько в меньшинстве против настолько сильной команды. Мы не имеем права удаляться. Подколзин и Амиров — мы с ними говорили, но и не только с ними. Я собирал ребят и в узком кругу по очереди общался с каждым. Я хотел, чтобы ребята раскрепостились. Рад, что вчерашний матч с Австрией позволил ребятам получить уверенность, которая очень важна нападающим. Мы штабом верим и знаем, что у нас не только они, но фактически все ребята могут забить важные голы», — сказал Ларионов после матча.

Ранее Амиров был признан лучшим игроком молодёжной сборной России в матче МЧМ со Швецией.