Ларионов заявил об отсутствии претензий к судейству матча со Швецией

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над Швецией (4:3 ОТ) в матче группового этапа на молодёжном чемпионате мира — 2021.
Ларионов заявил об отсутствии претензий к судейству матча со Швецией
  • © REUTERS / Evgenia Novozhenina

«У нас нет претензий к судейству. Арбитры решают, они тоже могут ошибаться. Вопрос к эмоциональному настрою. Матч был суперважным для нас. В каких-то моментах ребят перехлёстывали эмоции. Хотя мы предупреждали игроков. Очень сложно играть столько в меньшинстве против настолько сильной команды. Мы не имеем права удаляться. Подколзин и Амиров — мы с ними говорили, но и не только с ними. Я собирал ребят и в узком кругу по очереди общался с каждым. Я хотел, чтобы ребята раскрепостились. Рад, что вчерашний матч с Австрией позволил ребятам получить уверенность, которая очень важна нападающим. Мы штабом верим и знаем, что у нас не только они, но фактически все ребята могут забить важные голы», — сказал Ларионов после матча.

Ранее Амиров был признан лучшим игроком молодёжной сборной России в матче МЧМ со Швецией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить