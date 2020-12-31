Амиров признан лучшим игроком молодёжной сборной России в матче МЧМ со Швецией

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Форвард сборной России Родион Амиров был признан лучшим игроком своей команды в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года со Швецией (4:3 ОТ).
Амиров признан лучшим игроком молодёжной сборной России в матче МЧМ со Швецией
  • © fhr.ru/ DMITRY RUKHLETSKIY

На счету Амирова заброшенная шайба и два ассиста. Ещё один гол российского форварда был отменён судьями.

У шведов лучшим признан форвард Эльмер Седерблом.

Россия с восемью очками возглавила группу В, но команды Швеции, Чехии, США и Австрии сыграли на матч меньше. Соперника по четвертьфиналу команда Игоря Ларионова узнает 1 января.

Ранее сборная России гарантировала себе как минимум второе место на групповом этапе МЧМ по хоккею.

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