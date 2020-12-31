Амиров признан лучшим игроком молодёжной сборной России в матче МЧМ со Швецией
- © fhr.ru/ DMITRY RUKHLETSKIY
На счету Амирова заброшенная шайба и два ассиста. Ещё один гол российского форварда был отменён судьями.
У шведов лучшим признан форвард Эльмер Седерблом.
Россия с восемью очками возглавила группу В, но команды Швеции, Чехии, США и Австрии сыграли на матч меньше. Соперника по четвертьфиналу команда Игоря Ларионова узнает 1 января.
Ранее сборная России гарантировала себе как минимум второе место на групповом этапе МЧМ по хоккею.