Сборная России гарантировала себе как минимум второе место на групповом этапе МЧМ по хоккею

Сборная России завершила выступление на групповом этапе молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Российская сборная набрала восемь очков в четырёх матчах. Команда Игоря Ларионова гарантировала себе минимум второе место в группе, так как в случае равенства очков опередит США и Швецию по преимуществу в личных встречах.

Соперником россиян по четвертьфиналу станет сборная Словакии или сборная Германии. Коллектив Ларионова займёт первое место, если США одержит победу над Швецией за пределами основного времени. В случае, если матч между Швецией и США завершится в основное время или Швеция обыграет США за пределами основного времени, то россияне станут вторыми.

Ранее сообщалось, что сборная России в овертайме победила команду Швеции на МЧМ-2021 по хоккею.