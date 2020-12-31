Сборная России в овертайме победила команду Швеции на МЧМ-2021 по хоккею

Сборная России по хоккею в овертайме одержала победу над национальной командой Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу сборной. В составе отечественного коллектива отличились Егор Афанасьев (пятая минута), Родион Амиров (20-я минута), Кирилл Кирсанов (50-я минута) и Марат Хуснутдинов (65-я минута). У скандинавов точными бросками отметились Арвид Костмар (15-я минута), Александер Хольц (36-я минута) и Ноэль Гунлер (59-я минута). Ранее сообщалось, что команды России и Швеции не определили победителя в основное время матча на групповом этапе молодёжного чемпионата мира.