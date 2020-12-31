Россия играет вничью с Швецией после третьего периода на МЧМ-2021 по хоккею

Сборные России и Швеции забросили по три шайбы в основное время в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, который проходит в Эдмонтоне.

По прошествии 60 минут в матче между сборными России и Швеции счёт равный — 3:3. В составе отечественного коллектива отличились Егор Афанасьев (пятая минута), Родион Амиров (20-я минута) и Кирилл Кирсанов (50-я минута). У скандинавов точными бросками отметились Арвид Костмар (15-я минута), Александер Хольц (36-я минута) и Ноэль Гунлер (59-я минута). Ранее сообщалось, что российская команда во второй раз реализовала большинство в матче с шведской сборной на МЧМ-2021.