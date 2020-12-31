Плющев предостерёг молодёжную сборную России от преждевременной эйфории

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал победу молодёжной команды страны над сверстниками из Швеции на чемпионате мира в Канаде (4:3 ОТ).

«Показали всё, что они могут. Зная, что шведы — серьёзный соперник, наши ребята сделали своё дело, пускай и в овертайме. Вся команда сработала, каждый понимал цену ошибки в этом матче. Можно их поздравить с самоотверженной игрой и проявлением характера и мастерства. Большой разницы не имеет, с кем играть в плей-офф: с канадцами, немцами или со словаками. Их всех надо обыгрывать, чтобы чего-то достичь. Главное, чтобы у ребят не заиграла эйфория. Детские игры закончились. Они идут к медалям — какие могут быть выборы? Кого судьба принесла, с тем и будем играть», — цитирует Плющева Sport24.

Ранее Ротенберг прокомментировал победу сборной России над Швецией на групповом этапе МЧМ-2021.