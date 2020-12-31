Ротенберг прокомментировал победу сборной России над Швецией на групповом этапе МЧМ-2021

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Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг подвёл итоги матча молодёжной сборной страны с командой Швеции (4:3 ОТ) на чемпионате мира в Эдмонтоне.
Ротенберг прокомментировал победу сборной России над Швецией на групповом этапе МЧМ-2021
  • globallookpress.com
  • © Andy Devlin

«Сегодня был очень важный матч для того, чтобы укрепить психологию победителя. Очень важно было победить в преддверии начала плей-офф. Сборная проявила русский характер, самоотверженность, командную игру. Очень большой прогресс виден по сравнению с прошлыми поединками в плане работы над ошибками. Мы уже видим тот рисунок игры, который хотим видеть в матчах плей-офф. Сделан огромный шаг вперёд в плане командных и тактических действий», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Россия, имея восемь очков в активе, занимает первое место в группе B и не опустится ниже второй строчки. Швеция с семью очками — на второй позиции.

Ранее Ларионов заявил об отсутствии претензий к судейству матча со Швецией.

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