Гол и два паса Амирова, 32 сейва Аскарова, три шайбы в большинстве: сборная России в овертайме победила Швецию на МЧМ

Сборная России по хоккею одержала победу над Швецией и прервала её беспроигрышную серию из 54 матчей на групповом этапе молодёжных чемпионатов мира. Основное время завершилось со счётом 3:3, а в овертайме решающий бросок нанёс Марат Хуснутдинов. При этом одними из главных героев встречи стали Ярослав Аскаров и Родион Амиров. Голкипер записал на свой счёт 33 сейва, а форвард трижды помог коллективу отличиться в большинстве.

Матч со Швецией должен был не только определить положение сборной России в группе, но и примерно обрисовать её перспективы в плей-офф. Победа в основное время позволяла россиянам гарантированно обойти шведов в турнирной таблице и занять первое место в квинтете B.

Такое положение существенно облегчило бы выход во второй раунд плей-офф, ведь в первом они получали бы в противники одного из двух участников четвертьфиналов, занявших четвёртое место в своей группе. В случае поражения от шведов «красная машина» сама рисковала опуститься на четвёртую строчку и начать свой поход за медалями встречей с одним из фаворитов соревнований.

Особый интерес вызывали игровые сочетания, на которых остановит свой выбор Ларионов. Вплоть до матча со шведами тренерский штаб непременно производил изменения перед каждой игрой, и не было никаких оснований полагать, что на этот раз он сделает исключение. Как минимум ввиду возможного отсутствия на льду получившего повреждение Егора Чинахова и неплохого дебюта на турнире Михаила Абрамова. В матче с Австрией форвард «Викториавилля» вышел во втором звене, записал на свой счёт голевую передачу и покинул лёд с показателем полезности «+2».

В итоге Чинахов так и не попал в заявку, а во второй тройке его сменил Егор Афанасьев. В остальном победный состав оказался практически неизменным, разве что в роли седьмого защитника предстал ранее считавшийся одним из лидеров обороны коллектива Даниил Чайка. А вместо него в дуэте с Яном Кузнецовым вновь появился Роман Бычков.

Сборная Швеции не проигрывала на групповом этапе на протяжении последних 54 встреч. Тем не менее уже на 37-й секунде шайба оказалась в воротах Йеспера Вальстедта. Родион Амиров поддержал прорыв Василия Подколзина и переиграл голкипера, однако канадские арбитры усмотрели нарушение правил со стороны нападающего СКА. Ларионов взял «челлендж», но решение изменено не было.

Однако это лишь раззадорило россиян, продолживших жёстко прессинговать шведов. В течение первых семи минут они нанесли девять бросков в створ, а один из них всё же оказался результативным. Арсений Грицюк накрыл противника у борта, а Абрамов описал дугу за воротами и выкатил пас на дальнюю штангу. Там без опеки оказался Егор Афанасьев, без проблем переправивший шайбу в сетку.

Подопечные Ларионова имели шансы удвоить преимущество в счёте, в том числе в большинстве, но не смогли воспользоваться ими. Шведы же понемногу отодвинули игру от своих ворот, выровняли статистику по броскам, а на 15-й минуте и вовсе восстановили паритет. Защитники отечественной команды прозевали атаку скандинавов и забыли Арвида Костмара на пятаке. 19-летний форвард «Линчёпинга» свой момент реализовал.

Наш состав на заключительный матч группового этапа МЧМ.

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📍Вратари: Аскаров, Ахтямов

⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/uqdXkaYNxB — Хоккей России (@russiahockey) December 31, 2020

Правда, завершить период на мажорной ноте шведам помешала несдержанность. За первую треть встречи они дважды оставались вчетвером, и второе удаление стало роковым. Ко второй забитой шайбе в их ворота привела пусть и немного сумбурная, но всё же очень резкая атака «красной машины», а участниками комбинации стали хоккеисты первой тройки. Подколзин и Хуснутдинов двумя передачами оставили не у дел защитников, а Амиров «расстрелял» Вальстедта. На этот раз поводов для отмены гола не нашлось.

До определённого момента во втором периоде игра была довольно равной. У россиян продолжал очень активно действовать Подколзин, демонстрировавший чуть ли не самое яркое выступление на турнире, а отличные возможности отличиться имели Арсений Князев и Максим Грошев, но в первом случае «тре крунур» спасла штанга, а во втором — вратарь. Близок к успеху был и Абрамов, но вместо броска решил исполнить пас на партнёра, что оказалось лишним.

Проблемы сборной России начались на пятой минуте, когда травмировался защитник первого звена Семён Чистяков. Хоккеист «Авангарда» получил удар клюшкой по лицу и был вынужден временно покинуть площадку. А спустя четыре минуты одно за одним пошли удаления. Князев дважды был наказан малым штрафом с промежутком в 64 секунды между удалениями, что дало шведам возможность устроить настоящую «бомбардировку» ворот Аскарова. До конца периода на скамейке штрафников побывали ещё двое российских игроков, а Абрамов и вовсе отправился на неё за семь секунд до сирены. Михаил не справился с эмоциями и чересчур жёстко отреагировал на провокации со стороны Костмара, швырнув того на лёд.

Своими шансами в большинстве шведы не воспользовались, зато сильно измотали соперника. Уже в равных составах российские хоккеисты допустили оплошность и позволили Александру Хольцу дважды оказаться на ударной позиции в течение нескольких секунд. Форвард не смог замкнуть прострел на дальней штанге, но затем всё же оставил не у дел Аскарова. Справиться с российским голкипером позволил коварный рикошет.

Если после первого отрезка встречи россияне имели в активе на четыре броска больше (14:10), то после второго уступали с разницей в шесть (21:27). И долгое время сократить эту разницу не получалось. Подопечные Йоэля Рённмарка контролировали игру и владели весомым преимуществом. Да, неплохой шанс имели Данил Башкиров и Грошев, но передача вдоль ворот оказалась не самой точной. У скандинавов же эффектным слаломом отметился защитник Филип Броберг, но на бросок его не хватило.

На помощь команде Ларионова вновь пришло большинство. Впервые за полчаса она получила численное преимущество над оппонентом и огорчила Вальстедта. Шведы были чересчур увлечены опекой Подколзина и Амирова, напрочь забыв про Кирилла Кирсанова. Защитник в полном одиночестве получил пас на левом краю и бросил в дальний угол.

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В оставшееся время преимущество было на стороне «тре крунур», но вплоть до последней минуты подопечным Ларионова удавалось сдерживать натиск оппонента. Великолепно играл Аскаров, в итоге записавший на счёт 33 сейва, а когда и он был бессилен, противнику не везло. Так, за две минуты до конца основного времени Костмар застал врасплох Ярослава, но на пути шайбы оказалась перекладина. Тем не менее за 60 секунд до сирены россияне всё же дрогнули. Шведы вшестером заперли соперников в собственной зоне, а Ноэль Гунлер пушечным броском поразил ворота.

Овертайм в формате три на три обычно изобилует яркими эпизодами. В равных составах принести победу своим сборным могли как выступающий в третьем звене двухметровый Эльмер Сёдерблом, так и форвард четвёртой тройки Башкиров. Однако исход противостояния решился в неравных составах. Костмар предоставил россиянам возможность провести 25 секунд вчетвером, чем они и воспользовались. За шесть секунд до конца отличился Марат Хуснутдинов.

Сборная России одержала важнейшую победу и гарантировала себе второе место в группе B. При этом подопечные Ларионова могут занять и первое, если спустя сутки шведы проиграют американцам в овертайме или по буллитам.