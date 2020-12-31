Стал известен состав сборной России на матч с Швецией на МЧМ-2021 по хоккею

Был обнародован состав сборной России по хоккею на матч с национальной командой Швеции в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года, который проходит в Эдмонтоне.

Об этом сообщает пресс-служба молодёжной сборной России по хоккею.

Место в воротах займёт голкипер Ярослав Аскаров. В первой тройке нападения сыграют Марат Хуснутдинов, Родион Амиров и Василий Подколзин. При этом в составе не оказалось форварда «Авангарда» Егора Чинахова, получившего повреждение в игре с Австрией.

Матч между сборными России и Швеции пройдёт 31 декабря на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Начало — в 5:30 мск.

Ранее министр спорта Олег Матыцин оценил игру сборной России на МЧМ-2021.