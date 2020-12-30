Матыцин оценил игру сборной России по хоккею на МЧМ

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Министр спорта России Олег Матыцин поделился впечатлениями от игры отечественной сборной по хоккею на молодёжном чемпионате мира.
Матыцин оценил игру сборной России по хоккею на МЧМ

«Определённый опыт у нашего прославленного хоккеиста, а теперь и тренера Игоря Ларионова есть. Мы видим, с какой мотивацией играют ребята. Они верят в своего наставника и команду. Это главный фактор победы. В сборной собрались талантливые парни. Команда удивительно сплочённая. Профессионализм тренеров всем известен. Надеюсь, все эти компоненты помогут отечественной сборной выступить успешно», — заявил Матыцин в интервью RT.

Ранее министр спорта рассказал о проведении в России Евро-2020.

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