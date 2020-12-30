Министр спорта о проведении в России Евро-2020: никаких опасений нет

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о проведении в стране в 2021-м чемпионата Европы по футболу и других крупных международных соревнований.

«Никаких опасений по проведению уже запланированных соревнований у меня нет, если только не вмешаются обстоятельства непреодолимой силы. Хотя многое будет зависеть от позиций международных федераций и эпидемиологической обстановки. Во главу угла поставлены безопасность и здоровье спортсменов и зрителей. Но опыт у нас уже имеется, и регламенты разработаны, причём несколько — для разных вариантов развития событий. Россия является одной из передовых стран с точки зрения организации деятельности в условиях пандемии. Надеюсь, эти праздники в стране состоятся», — заявил министр в интервью RT.

Ранее Матыцин рассказал о перспективах восстановления ВФЛА и СБР.