Матыцин рассказал о перспективах восстановления ВФЛА и СБР

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о перспективах восстановления статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Союза биатлонистов России (СБР).

«Насколько нам известно, в критериях, которые были разработаны и предложены World Athletics, такого пункта, как деятельность РУСАДА и его соответствие кодексу, не было. Уверен, деятельность самой федерации и её работа по противодействию допингу будут учтены и в ближайшее время WA рассмотрит вопрос о восстановлении статуса. То же самое касается Союза биатлонистов России», — заявил Матыцин в интервью RT.

Ранее министр спорта предположил, что через два года РУСАДА восстановят в правах.