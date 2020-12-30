Матыцин рассказал о перспективах восстановления ВФЛА и СБР

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Министр спорта Олег Матыцин рассказал о перспективах восстановления статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Союза биатлонистов России (СБР).
Матыцин рассказал о перспективах восстановления ВФЛА и СБР
  • globallookpress.com

«Насколько нам известно, в критериях, которые были разработаны и предложены World Athletics, такого пункта, как деятельность РУСАДА и его соответствие кодексу, не было. Уверен, деятельность самой федерации и её работа по противодействию допингу будут учтены и в ближайшее время WA рассмотрит вопрос о восстановлении статуса. То же самое касается Союза биатлонистов России», — заявил Матыцин в интервью RT.

Ранее министр спорта предположил, что через два года РУСАДА восстановят в правах.

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