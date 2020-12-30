Министр спорта: надеюсь, через два года РУСАДА восстановят в правах

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Министр спорта Олег Матыцин рассказал о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Министр спорта: надеюсь, через два года РУСАДА восстановят в правах
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«В данном случае мы говорим только о санкциях, которые наложены на два года. Насколько я знаю, речь не идёт о необходимости разработки дорожной карты и установления соответствия некоторым критериям. Надеюсь, после завершения двухлетнего периода РУСАДА автоматически восстановят в правах. Не слышал ни о каких претензиях, связанных с качеством и профессионализмом работы агентства», — заявил министр в интервью RT.

Ранее Матыцин оценил итоговое решение CAS по российскому спорту.

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