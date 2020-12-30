Матыцин оценил итоговое решение CAS по российскому спорту

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Министр спорта России оценил окончательное решение CAS по отечественному спорту.
Матыцин оценил итоговое решение CAS по российскому спорту
  • AFP

«Санкции негативно повлияли и будут влиять на наших спортсменов. Они ограничивают права России на проведение международных соревнований. Но важно, что CAS учёл мнение нашей стороны и не применил принцип коллективной ответственности. Спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях на общих основаниях. Ограничения по участию касаются только Олимпийских игр и чемпионатов мира. WADA же предлагал включить в этот список все крупные мультиспортивные мероприятия», — заявил Матыцин в интервью RT.

Ранее министр спорта подчеркнул, что решение пустить болельщиков на трибуны оказалось правильным.

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