Министр спорта о допуске болельщиков на трибуны: это решение оказалось правильным

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о последствиях решения позволить болельщикам посещать соревнования.

«Спорт показал всему сообществу, что при соблюдении определённых правил можно жить при минимальных ограничениях. Стоит отметить большую заслугу людей, которые приняли это решение: президента, правительство. Им удалось добиться баланса в данном вопросе. Всё же эмоциональное состояние людей играет важную роль для стабильности общества. Мы видим, что принятые решения оказались правильными», — заявил министр в интервью RT.

Ранее Матыцин рассказал, какой вид спорта в России больше всех пострадал от пандемии коронавируса.