«Будем готовы выдать свой лучший матч»: что говорили после победы сборной России над Австрией на МЧМ-2021 по хоккею

Победный матч с Австрией должен придать молодёжной сборной России уверенности перед ключевой игрой группового этапа с Швецией на чемпионате мира. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Игорь Ларионов. Специалист также выразил надежду, что травма Егора Чинахова не окажется серьёзной, и объяснил, зачем провёл ротацию состава. В свою очередь, нападающий Родион Амиров прокомментировал свой реализованный буллит, а защитник Артемий Князев пообещал, что команда будет биться в последнем туре.

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов после победы над Австрией рассказал, что дал команде этот матч и почему у неё не получилось проявить себя во втором периоде. По его словам, некоторым нападающим было важно забросить свои первые шайбы на турнире.

«Из этой игры можно извлечь хорошие моменты. Планировали, что этот матч может дать нам уверенность. Заброшенные шайбы — важный элемент для каждого игрока. Это большой позитив. Упустили второй период? Может быть. Но мы не реализовали массу моментов — шайба попадала в штангу, выручал вратарь, бросали мимо. Дали австрийцам почувствовать вкус к игре, что можно играть с нами. Сделали акцент на этом перед третьим периодом, дали ребятам оценить свою игру, улучшить какие-то моменты — например то, чего не хватало в игре с Чехией», — цитирует Ларионова пресс-служба Федерации хоккея России.

Наставник молодёжки отметил, что гораздо большее значение будет иметь следующий матч, со шведами, в котором будет решаться судьба первого места в группе. Ларионов подчеркнул, что к этой игре все хоккеисты подойдут в хорошей форме.

«Матч со Швецией — ключевой в группе, не играет большой роли, кто отдыхал перед ним, а кто нет. Провели хороший матч сегодня, никого не перегрузили. Спокойно готовимся к завтрашнему, понимая, что на нынешнем этапе это большая игра — за первое место в группе. Будем готовы выдать свой лучший матч. Постараемся оказаться первыми, и за следующие пару дней отдыха хорошо подготовиться к четвертьфиналу», — добавил Ларионов.

Тренер также прокомментировал травму Егор Чинахова, из-за которой он не смог продолжить встречу в первом периоде, оценил дебют Михаила Абрамова на чемпионате мира и пообещал в среду вернуть на лёд защитника Даниила Чайку.

«Ничего не могу сказать о состоянии Чинахова. Мы ждём более подробных данных..., что скажут доктора. Надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче... Абрамову было сложно войти в игру. Это чемпионат мира, нужно поймать игровой ритм. Судя по всему, ему это удалось. В третьем периоде эта тройка забила хорошие голы, они сыграют со шведами. Хорошо, когда есть четыре звена для важных голов... Почему не играл Чайка? Мы ему дали возможность посмотреть игру сверху. Дали поиграть Роману Бычкову, Егору Шеховцову. Завтра Чайка будет в составе и сыграет большую роль в нашей команде», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

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Капитан российский сборной Василий Подколзин забросил две шайбы, которые стали для него первыми на чемпионате мира. Он прокомментировал неудачный второй период матча с австрийцами и заверил, что ко встрече со Швецией команда будет готова.

«Не могу сказать, что потеряли концентрацию во втором периоде. Скорее, стали позволять себе вольности в силу того, что вели в счёте. Надо подчищать это, готовиться к завтрашнему матчу. Времени на восстановление мало, но ничего страшного, надо хорошо отдохнуть и подготовиться. Две шайбы добавят уверенности? Будем надеяться», — отметил автор дубля.

Защитник Артемий Князев первым реализовал большинство россиян на этом турнире. По его словам, команда уделяла розыгрышу численного преимущества много времени на занятиях. Он также пообещал, что в матче с командой Швеции хоккеисты будут выкладываться.

«Начали очень хорошо, забили четыре шайбы. В целом контролировали игру. Во втором периоде получили гол в свои ворота, и в перерыве тренеры указали нам на ошибки. Подсобрались и третий провели хорошо. Тренерский штаб уделяет большое внимание большинству на тренировках. Что касается моей шайбы, то я набросил от синей, ребята закрыли вратаря и шайба зашла. Не знаю, будет ли у нас раскатка завтра, но мы в любом случае выйдем готовыми и заряженными. Это игра за первое место в группе, будем биться», — отметил Князев.

Нападающий Арсений Грицюк в целом он положительно оценил итоги встречи.

«Начали активно и пытались навязывать игру, у нас это получалось. Во втором периоде были слишком уверены в себе, моменты не получались, а в третьем нам сказали собраться, ведь уже надо готовиться к шведам, это более серьёзный соперник. Это будет матч за первое место в группе. Подарили австрийцам первый гол на турнире? Посмотрим, разберём ошибку, сделаем выводы... Надо уделить большинству ещё больше внимания. В дальнейших играх это будет многое решать. Сегодня Князев забил хороший гол от синей линии, через трафик перед воротами. Нам надо больше делать акцент на бросках. Думаю, у нас сохранится запал после сегодняшнего матча. Почувствовали свою игру, забросили шайбы, тренеры помогли. Завтра выйдем с хорошим настроем на игру», — рассказал Грицюк.

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Родион Амиров забросил первую шайбу россиян в матче с Австрией, реализовав буллит. Нападающий поделился мнением о перестановках в первом звене.

«Это была домашняя заготовка... Спасибо большое Егору Чинахову, что заработал этот штрафной бросок. Слава богу, удалось реализовать. В психологическом плане было важно почувствовать уверенность, забить. Хорошо, что получилось так хорошо сыграть. Дай бог, чтобы и дальше всё шло так же. Мы все заточены на одну цель... Перестановки — это рабочий процесс. Тренерскому штабу виднее, потому что нужно было дать импульс, наша тройка не забивала в первых матчах. Хорошо, что сегодня нас соединили, удалось забросить. Это придаст уверенности в следующих матчах и, конечно, в играх плей-офф», — заявил Амиров.

Глава штаба молодёжной сборной Роман Ротенберг рассказал, что в матче с Австрией россияне показали проделанную на тренировках работу.

«Важно было вернуть победный эмоциональный фон. Команда серьёзно готовилась к игре, была проведена хорошая работа в плане тренировок, прорабатывались важные детали в плане подготовки к плей-офф. Самая важная игра — следующая, в которой сборная России будет играть за первое место в группе. В игре с австрийцами мы увидели то, что команда тренировала, и это зеркальное отражение тренировочного процесса — как мы тренируемся, так и играем. Самое главное сейчас — восстановление к матчу со шведами», — цитирует Ротенберга ТАСС.