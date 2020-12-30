Амиров назвал свой буллит в матче с Австрией домашней заготовкой

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Нападающий сборной России Родион Амиров прокомментировал победу над Австрией в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.
Амиров назвал свой буллит в матче с Австрией домашней заготовкой
  • Reuters

«Мой буллит? Да, это была домашняя заготовка. У этого вратаря с той же стороны, как и у Аскарова. Спасибо большое Егору Чинахову, что заработал этот штрафной бросок. Слава богу, удалось реализовать», — цитирует Амирова «Чемпионат».

Он отметил, что ему в психологическом плане было важно забить, чтобы почувствовать уверенность. По его словам, он рад, что в минувшей встрече удалось хорошо сыграть. Кроме того, форвард назвал рабочим процессом перестановки в звеньях.

«Тренерскому штабу виднее, потому что нужно было дать импульс, наша тройка не забивала в первых матчах. Хорошо, что сегодня нас соединили, удалось забить. Это придаст уверенности в следующих матчах и, конечно, в матчах плей-офф», — добавил Амиров.

Россия разгромила Австрию со счётом 7:1 и вышла в плей-офф турнира. Кроме того, в минувшей игре россияне впервые на МЧМ-2021 реализовали большинство.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео всех голов в матче Австрия — Россия на МЧМ-2021.

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