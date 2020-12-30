Подколзин считает, что молодёжной сборной России нужно перестать позволять себе вольности

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Капитан и нападающий сборной России по хоккею Василий Подколзин высказался о трудностях во втором периоде матча с Австрией на молодёжном чемпионате мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.
Подколзин считает, что молодёжной сборной России нужно перестать позволять себе вольности
  • © РИА Новости / Крис Бэрри

«Не могу сказать, что потеряли концентрацию во втором периоде. Скорее, стали позволять себе вольности, в силу того что мы вели в счёте. Надо подчищать это, готовиться к завтрашнему матчу. Времени на восстановление мало, но ничего страшного, надо хорошо отдохнуть и подготовиться. Две шайбы добавят уверенности? Будем надеяться», — цитирует Подколзина пресс-служба Федерации хоккея России.

Россия разгромила Австрию со счётом 7:1 и вышла в плей-офф турнира. Кроме того, в минувшей игре россияне впервые на МЧМ-2021 реализовали большинство.

В следующем матче, который состоится 31 декабря, Россия сыграет со Швецией.

Ранее Роман Ротенберг отреагировал на победу сборной России над Австрией на МЧМ-2021.

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