Ротенберг отреагировал на победу сборной России над Австрией на МЧМ-2021

Короткая ссылка
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал победу национальной сборной над Австрией в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.
Ротенберг отреагировал на победу сборной России над Австрией на МЧМ-2021
  • © fhr.ru

«Важно было вернуть победный эмоциональный фон, команда серьёзно готовилась к игре, была проведена хорошая работа в плане тренировок, прорабатывались важные детали в плане подготовки к плей-офф», — цитирует Ротенберга ТАСС.

При этом он отметил, что самой важной игрой является матч со Швецией, а с Австрией можно было увидеть, что именно сборная России отрабатывала на тренировках.

«Мы отталкиваемся от своей игры. Как всегда, идём от матча к матчу, шаг за шагом. Сборная России выходит играть на победу в каждом матче, и соперников мы себе никогда не выбираем», — подчеркнул функционер.

Россия разгромила Австрию со счётом 7:1 и вышла в плей-офф турнира. Кроме того, в минувшей игре россияне впервые на МЧМ-2021 реализовали большинство.

В следующем матче, который состоится 31 декабря, Россия сыграет со Швецией.

Ранее Артемий Князев заявил, что Василий Подколзин является лидером сборной России на МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить