Ротенберг отреагировал на победу сборной России над Австрией на МЧМ-2021

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал победу национальной сборной над Австрией в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.

«Важно было вернуть победный эмоциональный фон, команда серьёзно готовилась к игре, была проведена хорошая работа в плане тренировок, прорабатывались важные детали в плане подготовки к плей-офф», — цитирует Ротенберга ТАСС.

При этом он отметил, что самой важной игрой является матч со Швецией, а с Австрией можно было увидеть, что именно сборная России отрабатывала на тренировках.

«Мы отталкиваемся от своей игры. Как всегда, идём от матча к матчу, шаг за шагом. Сборная России выходит играть на победу в каждом матче, и соперников мы себе никогда не выбираем», — подчеркнул функционер.

Россия разгромила Австрию со счётом 7:1 и вышла в плей-офф турнира. Кроме того, в минувшей игре россияне впервые на МЧМ-2021 реализовали большинство.

В следующем матче, который состоится 31 декабря, Россия сыграет со Швецией.

Ранее Артемий Князев заявил, что Василий Подколзин является лидером сборной России на МЧМ.