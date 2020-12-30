Князев заявил, что Подколзин является лидером сборной России на МЧМ

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Защитник сборной России по хоккею Артемий Князев высказался о победе над Австрией в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года в канадском Эдмонтоне, а также поделился мнением о лидерских качествах капитана команды Василия Подколзина.
Князев заявил, что Подколзин является лидером сборной России на МЧМ
  • Форвард сборной России по хоккею Василий Подколзин
  • © Пресс-служба Федерации хоккея России

«Хорошая командная победа, двое парней у нас забили первые голы на турнире. Завтра важный матч со шведами, надо продолжать. Подколзин — лидер нашей команды на льду и вне его, он в раздевалке заводит нас и на льду ведёт, примером служит. Сегодня он здорово сработал. Австрийцы создали нам немало неприятностей, так что для защитников это тоже была полезная игра», — цитирует Князева РИА Новости.

Россия разгромила Австрию со счётом 7:1 и вышла в плей-офф турнира. Кроме того, в минувшей игре россияне впервые на МЧМ-2021 реализовали большинство.

Ранее Родион Амиров назвал свой буллит в матче с Австрией домашней заготовкой.

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