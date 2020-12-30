Разминка перед Швецией: сборная России разгромила Австрию и вышла в плей-офф МЧМ-2021

Молодёжная сборная России по хоккею разгромила Австрию со счётом 7:1 и обеспечила выход в плей-офф чемпионата мира в Эдмонтоне. Капитан Василий Подколзин оформил дубль, нападающий Родион Амиров исполнил буллит, а защитник Артемий Князев первым в составе команды реализовал большинство. Теперь, чтобы обеспечить себе первое или второе место в группе, подопечным Игоря Ларионова необходимо обыграть Швецию в последнем туре.

Матч с Австрией не выглядел сложным испытанием для сборной России. Дебютантов мирового первенства уже можно было считать слабейшей командой турнира после сухих поражений от США и Швеции с общим счётом 0:15. В положительном исходе встречи для подопечных Игоря Ларионова не стоило сомневаться, но всё-таки от них требовалось настроиться на эту игру и не воспринимать её как проходную.

Во-первых, победа была нужна для того, чтобы гарантировать место в плей-офф вслед за шведами и американцами, что важно для команды в психологическом плане. Во-вторых, при новом формате плей-офф сильно возросла важность заброшенных на групповом этапе шайб. Перед полуфиналом будет проведена повторная жеребьёвка, и разница голов будет иметь значение при определении очередного соперника. И в матче с Австрией её можно было значительно улучшить.

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В-третьих, в составе австрийцев всё-таки был один игрок, которого сборной России следовало опасаться. Нападающий Марко Росси на последнем драфте НХЛ был выбран под девятым номером — раньше кого-либо из российских игроков. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Хоккейной лиги Онтарио с 120 очками в 56 матчах и в скором времени будет играть с Кириллом Капризовым в команде «Миннесота Уайлд». На молодёжном чемпионате мира Росси пока не отметился голами или передачами, но австрийский вундеркинд вполне мог припасти их для матча с россиянами.

После проигрыша Чехии Ларионов продолжил тасовать пятёрки и искать оптимальные сочетания игроков. В первом звене Родион Амиров вернулся к Марату Хуснутдинову и Василию Подколзину, а Егор Афанасьев оказался понижен до статуса 13-го форварда. Во второе звено вошли Арсений Грицюк и Егор Чинахов, а центральным нападающим для них Ларионов выбрал Михаила Абрамова, который в Эдмонтоне ещё не выходил на лёд.

Третью тройку сформировали Егор Спиридонов, Илья Сафонов и Данил Башкиров — им предстояло впервые на этом турнире оказаться в одном сочетании. Без изменений осталось только звено Максима Грошева, Василия Пономарёва и Захара Бардакова. Главная же замена касалась вратарской позиции. Вместо Ярослава Аскарова сдерживать австрийцев должен был Артур Ахтямов.

Замена голкипера была и в австрийской сборной. Себастиан Вранешитц, отразивший 119 бросков в первых двух матчах, уступил место Якобу Бранднеру. Не прошло и пяти минут матча, как ему пришлось доставать первую шайбу из своих ворот. Правда, пропустил он не с игры, а после буллита, который исполнил Амиров. Штрафной бросок был назначен за фол Якоба Пфеффера на Егоре Чинахове — нападающий даже получил небольшую травму после столкновения.

🚨🇷🇺 Rodion Amirov converts the first penalty shot of the 2021 #WorldJuniors against Austria, Vasili Podkolzin just added another to make it 2-0 for @russiahockeypic.twitter.com/Fe2CHe0wwR — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2020

Для Амирова этот гол стал первым на молодёжном чемпионате мира. Вскоре свой личный счёт открыл и Подколзин. Капитан молодёжки вошёл с шайбой в правый круг вбрасывания и совершил хлёсткий бросок, который Бранднер не смог отразить.

Подколзин на этом не остановился и до конца первого периода едва не стал автором хет-трика. На 14-й минуте он воспользовался отскоком на пятачке и довёл до конца российскую контратаку, а вскоре бросил шайбу между щитками Бранднера, после чего она медленно покатилась к воротам и почти остановилась на линии. Добивать пришлось Хуснутдинову, чтобы защитники не успели вынести её. Все четыре гола сборной России оформили хоккеисты первого звена.

Things not going Austria's way as a shot by Marat Khusnutdinov dribbles past goalie Jakob Brandner giving @russiahockey a 4-0 lead #WorldJuniorspic.twitter.com/hj5rSLVNec — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2020

Второй период получился не таким хорошим, как первый. Развить успех и забросить пятую шайбу не получалось ни у одного звена, хотя таких попыток хватало. Австрийцы долгое время были прижаты к своим воротам, но на 28-й минуте они убежали к воротам Ахтямова, и на этот контрвыпад россияне не отреагировали должным образом. Зенна Петерс обыграл вратаря и забросил первую шайбу для своей сборной на турнире.

Спустя минуту Сафонов получил 2 + 10 штрафных минут за толчок соперника на борт, и для команды это было весьма неприятным событием с учётом того, что Чинахов так и не вернулся из раздевалки. Все попытки забить до перерыва оказались безуспешными — у россиян стало слишком много брака в игровых действиях. Под конец 20-минутки Петерс едва не забросил вторую шайбу, вновь воспользовавшись ненадёжной игрой россиян в обороне, но Ахтиямов в этот раз спас команду.

В третьем периоде игра сборной России наладилась. Не прошло и полутора минут, как вице-чемпионы мира получили право на розыгрыш лишнего игрока. Для гола хватило 22 секунд — защитник Артемий Князев точно бросил от синей линии, а Хуснутдинов грамотно перекрыл обзор Бранднеру.

From 🇷🇺 with ♥️ @russiahockey extends the lead to 5-1 with a pinpoint shot from Artemi Knyazev #WorldJuniorspic.twitter.com/PUCqGxEdE0 — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2020

После пятой пропущенной шайбы австрийский вратарь стал играть на совершенно новом уровне. Бранднер и во время отложенного штрафа, и после удаления Финна ван Э совершил несколько впечатляющих сэйвов, благодаря чему счёт на долгое время застыл.

Но всё-таки бесконечно творить чудеса он не мог. Под занавес периода в течение одной минуты сначала Егор Афанасьев добил шайбу после двух отражённых бросков и одного попадания в штангу, а затем с его передачи отличился Арсений Грицюк. За оставшиеся полторы минуты россияне довели количество бросков до 50, после чего отпраздновали победу со счётом 7:1, порадовав себя перед ответственной игрой со Швецией. По её итогам решится, какое место в группе займут россияне и какого соперника получат в четвертьфинале.