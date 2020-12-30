Разминка перед Швецией: сборная России разгромила Австрию и вышла в плей-офф МЧМ-2021

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Владимир Зайвый
Молодёжная сборная России по хоккею разгромила Австрию со счётом 7:1 и обеспечила выход в плей-офф чемпионата мира в Эдмонтоне. Капитан Василий Подколзин оформил дубль, нападающий Родион Амиров исполнил буллит, а защитник Артемий Князев первым в составе команды реализовал большинство. Теперь, чтобы обеспечить себе первое или второе место в группе, подопечным Игоря Ларионова необходимо обыграть Швецию в последнем туре.
Разминка перед Швецией: сборная России разгромила Австрию и вышла в плей-офф МЧМ-2021
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Матч с Австрией не выглядел сложным испытанием для сборной России. Дебютантов мирового первенства уже можно было считать слабейшей командой турнира после сухих поражений от США и Швеции с общим счётом 0:15. В положительном исходе встречи для подопечных Игоря Ларионова не стоило сомневаться, но всё-таки от них требовалось настроиться на эту игру и не воспринимать её как проходную.

Во-первых, победа была нужна для того, чтобы гарантировать место в плей-офф вслед за шведами и американцами, что важно для команды в психологическом плане. Во-вторых, при новом формате плей-офф сильно возросла важность заброшенных на групповом этапе шайб. Перед полуфиналом будет проведена повторная жеребьёвка, и разница голов будет иметь значение при определении очередного соперника. И в матче с Австрией её можно было значительно улучшить.

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В-третьих, в составе австрийцев всё-таки был один игрок, которого сборной России следовало опасаться. Нападающий Марко Росси на последнем драфте НХЛ был выбран под девятым номером — раньше кого-либо из российских игроков. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Хоккейной лиги Онтарио с 120 очками в 56 матчах и в скором времени будет играть с Кириллом Капризовым в команде «Миннесота Уайлд». На молодёжном чемпионате мира Росси пока не отметился голами или передачами, но австрийский вундеркинд вполне мог припасти их для матча с россиянами.

После проигрыша Чехии Ларионов продолжил тасовать пятёрки и искать оптимальные сочетания игроков. В первом звене Родион Амиров вернулся к Марату Хуснутдинову и Василию Подколзину, а Егор Афанасьев оказался понижен до статуса 13-го форварда. Во второе звено вошли Арсений Грицюк и Егор Чинахов, а центральным нападающим для них Ларионов выбрал Михаила Абрамова, который в Эдмонтоне ещё не выходил на лёд.

Третью тройку сформировали Егор Спиридонов, Илья Сафонов и Данил Башкиров — им предстояло впервые на этом турнире оказаться в одном сочетании. Без изменений осталось только звено Максима Грошева, Василия Пономарёва и Захара Бардакова. Главная же замена касалась вратарской позиции. Вместо Ярослава Аскарова сдерживать австрийцев должен был Артур Ахтямов.

Замена голкипера была и в австрийской сборной. Себастиан Вранешитц, отразивший 119 бросков в первых двух матчах, уступил место Якобу Бранднеру. Не прошло и пяти минут матча, как ему пришлось доставать первую шайбу из своих ворот. Правда, пропустил он не с игры, а после буллита, который исполнил Амиров. Штрафной бросок был назначен за фол Якоба Пфеффера на Егоре Чинахове — нападающий даже получил небольшую травму после столкновения.

Для Амирова этот гол стал первым на молодёжном чемпионате мира. Вскоре свой личный счёт открыл и Подколзин. Капитан молодёжки вошёл с шайбой в правый круг вбрасывания и совершил хлёсткий бросок, который Бранднер не смог отразить.

Подколзин на этом не остановился и до конца первого периода едва не стал автором хет-трика. На 14-й минуте он воспользовался отскоком на пятачке и довёл до конца российскую контратаку, а вскоре бросил шайбу между щитками Бранднера, после чего она медленно покатилась к воротам и почти остановилась на линии. Добивать пришлось Хуснутдинову, чтобы защитники не успели вынести её. Все четыре гола сборной России оформили хоккеисты первого звена.

Второй период получился не таким хорошим, как первый. Развить успех и забросить пятую шайбу не получалось ни у одного звена, хотя таких попыток хватало. Австрийцы долгое время были прижаты к своим воротам, но на 28-й минуте они убежали к воротам Ахтямова, и на этот контрвыпад россияне не отреагировали должным образом. Зенна Петерс обыграл вратаря и забросил первую шайбу для своей сборной на турнире.

Спустя минуту Сафонов получил 2 + 10 штрафных минут за толчок соперника на борт, и для команды это было весьма неприятным событием с учётом того, что Чинахов так и не вернулся из раздевалки. Все попытки забить до перерыва оказались безуспешными — у россиян стало слишком много брака в игровых действиях. Под конец 20-минутки Петерс едва не забросил вторую шайбу, вновь воспользовавшись ненадёжной игрой россиян в обороне, но Ахтиямов в этот раз спас команду.

В третьем периоде игра сборной России наладилась. Не прошло и полутора минут, как вице-чемпионы мира получили право на розыгрыш лишнего игрока. Для гола хватило 22 секунд — защитник Артемий Князев точно бросил от синей линии, а Хуснутдинов грамотно перекрыл обзор Бранднеру.

После пятой пропущенной шайбы австрийский вратарь стал играть на совершенно новом уровне. Бранднер и во время отложенного штрафа, и после удаления Финна ван Э совершил несколько впечатляющих сэйвов, благодаря чему счёт на долгое время застыл.

Но всё-таки бесконечно творить чудеса он не мог. Под занавес периода в течение одной минуты сначала Егор Афанасьев добил шайбу после двух отражённых бросков и одного попадания в штангу, а затем с его передачи отличился Арсений Грицюк. За оставшиеся полторы минуты россияне довели количество бросков до 50, после чего отпраздновали победу со счётом 7:1, порадовав себя перед ответственной игрой со Швецией. По её итогам решится, какое место в группе займут россияне и какого соперника получат в четвертьфинале.

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