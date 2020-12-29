Каменский назвал стечением обстоятельств низкую реализацию молодёжной сборной России

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Олимпийский чемпион по хоккею 1988 года Валерий Каменский прокомментировал плохую реализацию моментов у сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне.
Каменский назвал стечением обстоятельств низкую реализацию молодёжной сборной России
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«Проблемы с реализацией — стечение обстоятельств? Естественно. Только же начало чемпионата, все хотят сразу выделиться, проявляют много эмоций. Но далее российская дружина немного остепенится, у них включится мастерство и заработают тактические наработки», — сказал Каменский в интервью RT.

Он также считает, что не совсем корректно оценивать игру номинальных лидеров сборной, так как прошло лишь два матча.

«Именно сейчас наступают ответственные матчи, и те, у кого не выходило ещё сказать своего слова, сделают это. Они уже доказывали свой уровень и показывали хороший хоккей. Главное, что есть старание и работа над своими недочётами. А сейчас наступает момент, когда будет необходимо играть ещё сильнее, что придаст только больше стимула», — подчеркнул Каменский.

Ранее олимпийский чемпион высказался о проблемах сборной России при игре в большинстве на МЧМ.

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