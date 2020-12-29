Олимпийский чемпион высказался о проблемах сборной России при игре в большинстве на МЧМ
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«Пока просто не идёт, что-то не получается. Такое случается в хоккее. Вроде бы разыгрывают неплохо, но не хватает решающего действия, завершения. Уверен, в сборной работают над этим, у тренерского штаба есть свои наработки. Они проанализируют проблемы, и всё получится», — сказал Каменский в интервью RT.
Он также отметил, что это связано в том числе и с тем, что российская команда медленно вкатывается в турнир, но, по его мнению, далее отечественные хоккеисты наберут ход.
«Сказывается нервозность на старте. К тому же из-за пандемии нынешний чемпионат является в своём роде уникальным. Это тоже влияет. Ребята пока сыгрываются, но проведут ещё две-три встречи, и всё наладится», — добавил Каменский.
Ранее Каменский предположил, почему сборная России неровно стартовала на МЧМ-2021.