Олимпийский чемпион высказался о проблемах сборной России при игре в большинстве на МЧМ

Олимпийский чемпион по хоккею 1988 года Валерий Каменский поделился мнением по поводу неудачной игры сборной России в большинстве на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне.

«Пока просто не идёт, что-то не получается. Такое случается в хоккее. Вроде бы разыгрывают неплохо, но не хватает решающего действия, завершения. Уверен, в сборной работают над этим, у тренерского штаба есть свои наработки. Они проанализируют проблемы, и всё получится», — сказал Каменский в интервью RT.

Он также отметил, что это связано в том числе и с тем, что российская команда медленно вкатывается в турнир, но, по его мнению, далее отечественные хоккеисты наберут ход.

«Сказывается нервозность на старте. К тому же из-за пандемии нынешний чемпионат является в своём роде уникальным. Это тоже влияет. Ребята пока сыгрываются, но проведут ещё две-три встречи, и всё наладится», — добавил Каменский.

Ранее Каменский предположил, почему сборная России неровно стартовала на МЧМ-2021.