Каменский предположил, почему сборная России неровно стартовала на МЧМ-2021

Олимпийский чемпион по хоккею 1988 года Валерий Каменский ответил на вопрос, почему сборная России неровно стартовала на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне.

«Думаю, всё связано в первую очередь с достойными соперниками. Здесь все бьются до последнего. Как вы видите, канадцы тоже еле одолели Словакию. Это же молодёжное первенство, а юные игроки достаточно эмоциональны, все хотят выигрывать, показать себя. Поэтому такой старт», — заявил Каменский в интервью RT.

По его мнению, российская команда по-прежнему остаётся в числе фаворитов мирового первенства, а неудачные матчи наподобие игры с Чехией бывают у многих команд.

«Ребята в целом действовали здорово, могли забить, но не вышло. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае команда играет, видно, что хочет побеждать», — сказал эксперт.

Ранее Андрей Николишин признался, что не видит ничего страшного в поражении России от Чехии в матче МЧМ.