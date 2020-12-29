Каменский предположил, почему сборная России неровно стартовала на МЧМ-2021

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по хоккею 1988 года Валерий Каменский ответил на вопрос, почему сборная России неровно стартовала на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне.
Каменский предположил, почему сборная России неровно стартовала на МЧМ-2021
  • @russiahockey
  • Twitter

«Думаю, всё связано в первую очередь с достойными соперниками. Здесь все бьются до последнего. Как вы видите, канадцы тоже еле одолели Словакию. Это же молодёжное первенство, а юные игроки достаточно эмоциональны, все хотят выигрывать, показать себя. Поэтому такой старт», — заявил Каменский в интервью RT.

По его мнению, российская команда по-прежнему остаётся в числе фаворитов мирового первенства, а неудачные матчи наподобие игры с Чехией бывают у многих команд.

«Ребята в целом действовали здорово, могли забить, но не вышло. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае команда играет, видно, что хочет побеждать», — сказал эксперт.

Ранее Андрей Николишин признался, что не видит ничего страшного в поражении России от Чехии в матче МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить