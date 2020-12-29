Чемпион ОИ-1988: сборной России не стоит ни под кого подстраиваться на МЧМ-2021

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Олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Валерий Каменский объяснил, почему молодёжной сборной России легче играть с сильными соперниками, и заявил, что национальной команде стоит придерживаться своего стиля игры.
Чемпион ОИ-1988: сборной России не стоит ни под кого подстраиваться на МЧМ-2021
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«По моему мнению, с сильным соперником матчи всегда складываются легче. Ведь приходится настраиваться на все 100%. Более того, так интереснее играть и побеждать. Однако считаю, что на чемпионате мира нет слабых команд. Это уже показал старт турнира. На все матчи нужно выходить и демонстрировать свою игру, над обработкой которой и велась работа. Тогда и появится результат. Причём мы славимся своим хоккеем, не раз доказывали, что он выигрывает. Поэтому точно не стоит ни под кого подстраиваться», — сказал Каменский в интервью RT.

Ранее Каменский назвал стечением обстоятельств низкую реализацию молодёжной сборной России.

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