Российский хоккеист Чистяков получил травму в матче с Швецией на МЧМ-2021

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Защитник сборной России Семён Чистяков получил травму во втором периода матча с национальной командой Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года.
Российский хоккеист Чистяков получил травму в матче с Швецией на МЧМ-2021

    Эпизод с участием Чистякова произошёл на пятой минуте второго периода. Защитник российской сборной получил непреднамеренный удар клюшкой по лицу, вследствие чего у него открылось кровотечение.

    Хоккеист был вынужден покинуть арену для оказания медицинской помощи. На данный момент неизвестно, сможет ли он продолжить встречу.

    Ранее сообщалось, что сборная России ведёт в счёте у команды Швеции после первого периода на МЧМ-2021.

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