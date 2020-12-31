Российский хоккеист Чистяков получил травму в матче с Швецией на МЧМ-2021

Защитник сборной России Семён Чистяков получил травму во втором периода матча с национальной командой Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

Эпизод с участием Чистякова произошёл на пятой минуте второго периода. Защитник российской сборной получил непреднамеренный удар клюшкой по лицу, вследствие чего у него открылось кровотечение.

Хоккеист был вынужден покинуть арену для оказания медицинской помощи. На данный момент неизвестно, сможет ли он продолжить встречу.

Ранее сообщалось, что сборная России ведёт в счёте у команды Швеции после первого периода на МЧМ-2021.