Российский хоккеист Чистяков получил травму в матче с Швецией на МЧМ-2021
Эпизод с участием Чистякова произошёл на пятой минуте второго периода. Защитник российской сборной получил непреднамеренный удар клюшкой по лицу, вследствие чего у него открылось кровотечение.
Хоккеист был вынужден покинуть арену для оказания медицинской помощи. На данный момент неизвестно, сможет ли он продолжить встречу.
Ранее сообщалось, что сборная России ведёт в счёте у команды Швеции после первого периода на МЧМ-2021.