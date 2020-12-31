Канадские арбитры отменили гол России в матче с Швецией на МЧМ-2021 по хоккею

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Судья отменили гол форварда сборной России Родиона Амирова в матче с национальной командой Швеции в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года.
Канадские арбитры отменили гол России в матче с Швецией на МЧМ-2021 по хоккею

    Амиров отличился на 37-й секунде первого периода. Тем не менее, арбитры определили, что выступивший в роли ассистента Василий Подколзин нарушил правила («помеха вратарю»). В связи с этим, взятие ворот было отменено.

    Согласно регламенту, на молодёжном чемпионате мира 2021 года работают исключительно канадские арбитры.

    На данный момент счёт в матче между сборными России и Швеции не открыт — 0:0.

    Ранее был опубликован состав сборной России по хоккею на матч с Швецией на МЧМ-2021.

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