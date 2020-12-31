Канадские арбитры отменили гол России в матче с Швецией на МЧМ-2021 по хоккею
Амиров отличился на 37-й секунде первого периода. Тем не менее, арбитры определили, что выступивший в роли ассистента Василий Подколзин нарушил правила («помеха вратарю»). В связи с этим, взятие ворот было отменено.
Согласно регламенту, на молодёжном чемпионате мира 2021 года работают исключительно канадские арбитры.
На данный момент счёт в матче между сборными России и Швеции не открыт — 0:0.
Ранее был опубликован состав сборной России по хоккею на матч с Швецией на МЧМ-2021.