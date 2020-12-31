Хуснутдинов: мы проделали хорошую работу

Форвард молодежной сборной России Марат Хуснутдинов прокомментировал победу своей команды над Швецией (4:3 ОТ) на групповом этапе молодежного чемпионата мира-2021.

«Хорошая работа была проделана. А овертайме Абрамов заработал на себе удаление, а потом был бросок и добивание. Хороший гол. Я не могу сказать, что было сложно. Мы понимали, что игра продолжается. Никакой грязи с нашей стороны не было. Все пытаются играть в чистый хоккей. Может быть, со стороны шведов была грязь? Я не могу сказать, что были очевидные удаления. Наверное, мы малейший повод давали. Все ребята понимали, что во втором периоде удаляться было нельзя. Жаль, что одно важное вбрасывание я проиграл и позволил шведам забить 6 на 5. Завтра отдохнем, разберём эту игру. Посмотрим матч США — Швеция, но нам совсем не важно с кем играть в четвертьфинале», — цитирует Хуснутдинова Sport24.

На счету форварда решающая шайб в матче, заброшенная в овертайме.

Ранее Амиров был признан лучшим игроком молодёжной сборной России в матче МЧМ со Швецией.