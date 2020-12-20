«Это была настоящая спортивная война»: что говорили после победы сборной России по хоккею на Кубке Первого канала

Сборная России хочет показывать агрессивный атакующий хоккей. Такое мнение высказал главный тренер команды Валерий Брагин после победы на Кубке Первого канала. По его словам, к третьему матчу турнира с Финляндией у подопечных многое начало получаться. Президент ФХР Владислав Третьяк назвал эту встречу лучшей для хозяев на домашнем этапе Евротура. В свою очередь, Андрей Кузьменко рассказал, за счёт чего ему удалось выиграть приз лучшему нападающему.

«К матчу с Финляндией стал проглядываться тот хоккей, который хотим видеть»

Сборная России на мажорной ноте завершила Кубок Первого канала по хоккею. В последнем матче турнира хозяева разгромили Финляндию (5:1) и в девятый раз стали триумфаторами домашнего этапа Евротура. В прошлом году трофей неожиданно достался Швеции.

Особенным это соревнование стало и для Валерия Брагина. В трёх матчах под руководством нового главного тренера отечественная команда одержала три победы с общим счётом 13:5. Проблемы россияне испытали лишь в первой встрече с Швецией, которая затянулась до серии буллитов. С Чехией и Финляндией хозяева действовали уже с позиции силы. А сам Брагин остался доволен игрой в исполнении подопечных.

«Это домашний турнир, поэтому ощущалась ответственность. Практически всех хоккеистов я знаю, в команде сложилась хорошая рабочая атмосфера, очень довольны победой. Посмотрели в деле наших кандидатов. Большинством игроков остались довольны. Ребята отдохнули, подготовились, потренировались. К матчу с Финляндией начал проглядываться тот хоккей, который хотим видеть в исполнении нашей команды. Получилась хорошая агрессивная игра», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Вместе с тем Брагин признался: хочет, чтобы сборная России под его руководством показывала агрессивный атакующий хоккей.

«Не все сразу перестроились, но в третьем матче в большинстве моментов у нас многое получалось. Волнение присутствовало, однако никакого мандража не было. Всё-таки у меня накоплен богатый опыт. Просто хотелось победить, адреналин бил, и мы рады, что добились победы», — добавил Брагин.

Также он объяснил причины отсутствия некоторых хоккеистов в заявке на матч с Финляндией. По его словам, Владимиру Ткачёву и Игорю Ожиганову предоставили отдых, а Антон Бурдасов получил небольшую травму. Ответил специалист и на вопрос, почему место на последнем рубеже вновь занял Александр Самонов, который в итоге был признан лучшим вратарём турнира.

«Это, возможно, последний этап перед чемпионатом мира, у других вратарей не было опыта, мы довольны, что Самонов провёл три игры на хорошем уровне», — объяснил Брагин.

Наконец бывший главный тренер молодёжной сборной России признался, что находится на связи с нынешнем рулевым команды Игорем Ларионовым.

«Желаю удачи нашей молодёжной сборной, у неё хорошие шансы выиграть чемпионат мира в этом году. Повторюсь, мы постоянно на связи, у нас много общения и обсуждения», — подытожил Брагин.

«Это был лучший матч для сборной России на турнире»

В свою очередь, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал матч с Финляндией лучшим для сборной России на турнире. Вместе с тем функционер призвал раньше времени не перехваливать Брагина.

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«Думаю, это был лучший матч сборной на турнире: и по броскам, и по движению, тем более на фоне усталости. Жаль только, что не удалось забросить в большинстве — это тот компонент, в котором можно прибавлять. Что касается победы… Знаете, спорт есть спорт. Иногда и мы уступаем, как в прошлом году например. Брагина будем оценивать, когда выиграем чемпионат мира», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».

Порадовался Третьяк и тому факту, что московский этап Евротура помог тренерскому штабу сборной России определиться с основными вратарями.

«Получается, Самонов и Ярослав Аскаров — два голкипера, которые провели по три матча на этапах Евротура. Раньше присутствовала головная боль из-за вратарей, а теперь можно констатировать, что ситуация нормализовалась. На этом турнире Самонов показал, что резерв у нас есть», — добавил Третьяк.

В свою очередь, первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг также остался доволен игрой в исполнении отечественной команды.

«В каждом матче мы выходим на лёд за победой. Шли от встречи к встрече. У нас одна система, всегда стараемся играть с учётом советских традиций и современного подхода», — отметил Ротенберг.

Поделился функционер и планами на будущее. Он объявил, что на следующие этапы Евротура поедут только те хоккеисты, чьи команды не пробьются в плей-офф КХЛ.

«С учётом всего происходящего в мире мы не знаем, состоится турнир в Чехии перед чемпионатом мира или нет. В этом сезоне у нас пока шесть матчей и шесть побед. Мы проверили огромное количество игроков», — добавил Ротенберг.

Ответил глава штаба сборной России и на вопрос о вратарской позиции. По его словам, конкуренция на последнем рубеже продолжается, несмотря на то, что Самонов провёл все три матча Кубка Первого канала на достойном уровне.

«Мы не меняем нашего победного подхода. У нас современная система скаутинга, проведена огромная коллегиальная работа по мониторингу хоккеистов. Брагин за эти три матча отдал всё, что мог. Думаете, соперники не хотели нас обыграть? Они отдали всё, была настоящая спортивная война. Мы довольны тем, где находимся на сегодняшний день. Собрать за короткий период, сплотить команду — это сложный процесс. На тех же Олимпийских играх один матч может решить судьбу всего турнира. Все собираются вместе в одно время, работают. Все бились друг за друга», — подчеркнул Ротенберг.

Наконец, первый вице-президент ФХР рассказал о подготовке молодёжной сборной России к чемпионату мира.

«Жить в «пузыре» — это вызов. Тренерский штаб высылает ребятам программу подготовки, но ничто не заменит человеческого общения. Все в строю, нет никаких позитивных тестов, всё хорошо. Вспомните, как наша молодая команда обыгрывала мужиков на Кубке Карьяла. Они героически выступили и заложили фундамент этой победы. Мы желаем нашим парням удачи в Эдмонтоне. Тот фундамент, который мы заложили на Олимпиаде в Южной Корее, это наш фундамент будущего», — подытожил Ротенберг.

«Парни работали, поэтому результат пришёл»

В хорошем настроении пребывали после окончания турнира и российские хоккеисты. А у Андрея Кузьменко был двойной повод для радости. Он не только забросил по шайбе в каждом из матчей Кубка Первого канала, но и был признан лучшим нападающим.

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«Пока у меня здорово получается завершать, партнёры отдают хорошие передачи. Для меня это толчок, чтобы работать и прогрессировать дальше. У нас все ребята — лидеры, нет такого, чтобы кто-то больше брал игру на себя. Все четыре звена работают на победу», — отметил Кузьменко.

Секрет победы же над финнами, по его словам, заключался в надёжной игре в обороне и сейвах Самонова.

«Думаю, первая игра с Швецией получилась самой яркой по накалу. Было очень много эмоций, ещё и отец отмечал день рождения, очень хотелось забить. Не загадываю, что будет завтра. О чемпионате мира пока вообще не думаю. Нужно работать и прогрессировать. Рано думать про май или июнь», — добавил Кузьменко.

В свою очередь, защитник Максим Мамин подчеркнул, что на домашнем этапе Евротура у сборной России получилось «практически всё», хотя признался, что в матче с финнами хоккеистам пришлось тяжело.

«Парни работали, поэтому результат пришёл. Здорово, что нашему звену сегодня удалось забить. Понравилось играть с Дмитрием Воронковым, это работоспособный парень. Он здорово действует перед воротами, думаю, у Димы всё впереди. Поздравили его и Павла Карнаухова с первыми заброшенными за сборную шайбами», — рассказал Мамин.